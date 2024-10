Eventi e maltempo: ecco gli appuntamenti del weekend, ma attenzione a possibili cancellazioni o rinvii

Savonese. Il protagonista del fine settimana, con tutta probabilità, sarà il maltempo. In questa situazione di grande incertezza dovuta al meteo, pertanto, risulta davvero difficile dispensare consigli sugli appuntamenti del weekend perché molti sono già stati cancellati o posticipati e la stessa sorte potrebbe accadere anche ad altri eventi in programma. Cercheremo comunque di fornirvi i consueti consigli su cosa fare tra sabato e domenica, ma il consiglio è quello di contattare gli organizzatori dei singoli eventi o comunque di cercare informazioni sui siti istituzionali e i canali social per verificare eventuali modifiche.

A TOIRANO ULIVISSIMA

Il borgo di Toirano si prepara ad accogliere la prima edizione di Ulivissima, la manifestazione interamente dedicata all’olivo e all’olio. Un evento che celebra la storia, la cultura e l’eccellenza di un prodotto che da sempre caratterizza il territorio. Sabato 26 ottobre sarà una giornata ricca di appuntamenti culturali. Ulivissima è un’occasione unica per scoprire i segreti dell’olio extravergine d’oliva, assaporarne le diverse sfumature e apprezzare l’impegno dei produttori locali. Non perdere l’opportunità di immergerti nell’atmosfera suggestiva di Toirano e di celebrare insieme a noi la cultura dell’olio.

A SPASSO PER BROADWAY AL CHIABRERA

Sabato 26 ottobre 2024 alle ore 21 al Teatro Comunale Gabriello Chiabrera di Savona andrà in scena la commedia musicale “A spasso per Broadway”, un’opera di Marta Arnaldi che promette di incantare il pubblico con un viaggio tra realtà e visioni. Le storie di persone e la storia del grande musical si intrecciano in una vibrante narrazione ambientata alla fermata della metropolitana di Times Square. La direzione musicale è affidata a Dario Caruso mentre le scuole di danza coinvolte (Scarpette Rosse Danza di Vado Ligure-Cengio, Studiodanza SSD a RL di Varazze, Centro Studi Danza SSD A RL di Finale Ligure, Semplicemente Danza Savona e Centro Accademico Danza Moderna di Savona) sono coordinate da Alessia Berruti. L’iniziativa rappresenta un grande impegno collettivo di volontariato a favore dell’associazione Sono Sempre Io, dimostrando come l’arte possa unire le persone in un gesto di solidarietà.

VALJEAN INAUGURA LA STAGIONE DEL TEATRO CHEBELLO

Cresce l’attesa per l’apertura della nuova Stagione del Teatro ‘Chebello’ di Cairo Montenotte, organizzata dalla Compagnia Stabile ‘Uno Sguardo dal Palcoscenico’. Per l’importante appuntamento in programma sabato 26 ottobre con inizio alle ore 21, il direttore artistico Silvio Eiraldi ha scelto un musical di grande impatto emotivo: ‘Valjean – Questa è la mia storia’ da ‘I Miserabili’ di Victor Hugo, portato in scena dalla Golden Ticket Company, per la regia di Fulvio Crivello e l’interpretazione di Fabrizio Rizzolo, Marianna Bonansone, Sebastiano Di Bella, Susi Amerio, Giorgio Menicacci, Jacopo Siccardi; al pianoforte Sandro Cuccuini.

Le musiche e il libretto sono di Fulvio Crivello e Fabrizio Rizzolo. ‘Valjean’ è uno spettacolo unico in Italia: totalmente originale, forgiato sullo stile delle produzioni “off” internazionali (Broadway, Londra, Avignone), ha conquistato il pubblico e la critica in più di 80 repliche culminate con la Nomination agli Italian Musical Award. Sei attori che interpretano ventinove personaggi, accompagnati da un pianoforte, per un’esperienza completamente live, portano lo spettatore indietro di due secoli in un’atmosfera emozionante e intensa.

NUOVO APPUNTAMENTO DEL VOXONUS FESTIVAL A SAVONA

Il Voxonus Festival prosegue dando spazio ai giovani musicisti. Domenica 27 ottobre, alle 11, si terrà infatti il terzo appuntamento del circuito “Vox Off – Spazio giovani”. L’evento si svolgerà nell’Auditorium A. Benedetti Michelangeli dell’Accademia Musicale di Savona. Il “Concert d’Aujourd’hui” vedrà pertanto protagonisti Gabriele Viada (fisarmonica) e Nicolò Bertano (chitarra). Ingresso gratuito. Calendario completo su www.orchestrasavona.it.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340.6172142 (WhatsApp) o scrivere a info@orchestrasavona.it.

CASTAGNATE E FRISCEU A VARAZZE

I prossimi appuntamenti, in programma nelle piazze di Varazze, con Caldarroste e Frisceu, preparate con esperienza e tanto “amore” dalle socie e soci di: “Protezione Civile Sezione Varazze ODV”, Associazione Culturale “San Donato Varazze”, “Gruppo Alpini Varazze”, Associazione “Attraverso I Nostri Occhi OVD”. Calendario degli appuntamenti con Caldarroste e Frisceu, assolutamente da non perdere:

Sabato 26 ottobre alle ore15:00 in Piazza Dante, a cura della “Protezione Civile Sezione Varazze ODV”.

Domenica 27 ottobre alle ore15:00, “Castagnata e focaccette” al Colle di San Donato, a cura dell’Associazione Culturale “San Donato Varazze” con bevande calde e giochi per i bambini.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd Asinolla e il parco natura di Pietra. che “scalda i motori” in vista del lungo ponte di #Halloween e presenta un nuovo fine settimana tutto da vivere con gli amici animali.

E tra le novità un nuovo laboratorio DECORA LA TUA ZUCCA, in programma per tutto il mese di novembre, dal giovedì alla domenica (giovedì e venerdì ore 16; sabato e domenica ore 10): scelta della zucca, decorazione originale e scattare la foto da condividere con l’hashtag #decorazucca. Al termine il bar-ristoro “Il Vagabondo” preparerà una merenda “spaventosamente golosa…”.

SABATO 26 OTTOBRE alle ore 14.00 ritorna l’iniziativa VITA IN MANEGGIO, il laboratorio dedicato al mondo equestre a misura di bambino: pulizia della stalla, realizzare una treccia di fieno, pulizia del manto e degli zoccoli…

Nel corso della giornata lezioni e passeggiate a cavallo su prenotazione, accompagnati dal nostro staff.

DOMENICA 27 alle ore 11.00 VISITA GUIDATA DEL PARCO, alla scoperta degli animali e lungo il percorso e sentieri tra profumi e erbe aromatiche.

Alle ore 14.00 spazio a UN EQUINO… IN FAMIGLIA, una attività pronta a coinvolgere tutta la famiglia!

Alle ore 15.00 PICCOLO, PICCOLO PONY, dove i partecipanti si prenderanno cura del piccolo Santiago, tra coccole, spazzolate e passeggiate nel parco.

Il nostro staff sarà a disposizione nel weekend per le attività con #asini e #cavalli su prenotazione.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

