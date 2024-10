“Morire con fierezza, se non è più possibile vivere con fierezza. La morte scelta di propria volontà, la morte attuata al momento giusto, in chiarezza e serenità, in mezzo a figli e testimoni: cosicché sia ancora possibile un reale congedo, quando colui che si accomiata è ancora presente, come pure una reale valutazione di quel che si è raggiunto e voluto, una somma della vita” scrive nel 1888 Friederich Nietzsche in Il crepuscolo degli idoli. Le argomentazioni nietzscheane non sono certo nuove se un grande stoico latino, Seneca, nelle sue Lettere a Lucilio, già nel primo secolo dopo Cristo affermava che “il bene non consiste nel vivere, ma nel vivere bene”; certo, l’affermazione del filosofo latino implicava un’ampia riflessione etica, ma ben si collega al concetto di dignità della vita e diritto di scegliere se proseguirla. Potremmo sinteticamente affermare che la vita è e deve rimanere un diritto e non mai un dovere. Lo stesso Seneca sosteneva che la vita non deve essere conservata a ogni costo, ma solo se risponde a un giudizio di qualità che, mi sembra importante chiosare, non può essere determinato da altri se non dal soggetto protagonista.

In effetti la questione, vista nella prospettiva del diritto, dovrebbe riguardare il singolo individuo e non l’intera collettività; credo che sia doveroso e comprensibile che le scelte individuali siano normate da un diritto comune se queste riguardano l’insieme di persone che convivono all’interno di un meccanismo di reciprocità che fonda il diritto collettivo, al contrario, scelte che non ricadono sugli altri non capisco perché debbano diventare oggetto di leggi omogenee all’intera comunità. Comprendo anche che sia necessario un minimo di buon senso al riguardo, decidere se viaggiare in auto tenendo la destra della carreggiata oppure l’opposto non può essere visto come un diritto di libertà poiché interagisce con gli altri utenti, ma anche l’indossare il casco, certo non è un agire pericoloso se non per chi non lo porta, ma può comportare costi per tutti e certo non sarebbe umana una legge che obblighasse a non curare chi subisse un incidente e non indossasse il casco o, secondo la medesima logica, non avesse allacciato la cintura di sicurezza in auto. Ma torniamo al tema.

Ancora nel 1859, nel suo Saggio sulla libertà, John Stuart Mill scriveva: “Troverai anche uomini che hanno fatto professione di saggezza e sostengono che non si debba fare violenza a sé stessi; per loro il suicidio è un delitto: bisogna aspettare il termine fissato dalla natura. Non si accorgono che in questo modo si precludono la via della libertà? Averci dato un solo ingresso alla vita, ma diverse vie di uscita è quanto di meglio abbia stabilito la legge divina. Dovrei aspettare la crudeltà di una malattia o di un uomo, quando posso invece sottrarmi ai tormenti e stroncare le avversità?” e mi sembra un’argomentazione estremamente logica, ma credo importante distinguere tra il suicidio tout court e l’eutanasia, il primo è un atto disperato che comporta dolore, è figlio della solitudine, dell’impossibilità di condividere; nel secondo caso, come è chiaro dall’etimologia del termine, si tratta di una buona morte, senza sofferenza, a seguito di una scelta ponderata, certo non facile, ma figlia della libera volontà del soggetto, quando è possibile, o di persone che lo amano, circondato dagli affetti e, soprattutto, si tratta di una morte che ti consente la dignità prima che la ferocia di una malattia te la tolga. Posso anche ascoltare le voci di chi, come Marcello Veneziani, sostiene che non si possa pretendere “la complicità della legge”, ma non è questo il problema, al contrario, troppo spesso la legge è complice delle grandi organizzazioni sanitarie, di interessi che trasformano esseri umani in cavie o in fonte di enormi guadagni

Credo sia diritto di ognuno essere favorevole o meno all’eutanasia, ma solo se questa lo riguarda in prima persona, fatico a comprendere le ragioni per cui se qualcuno non condividesse tale pratica per sé questo gli assegnerebbe il diritto di precluderla anche ad altri. Com’è possibile lottare per il diritto universale a una vita degna senza poi condividere il medesimo impegno per una morte dignitosa? “[…] perché dovrebbe essere più lodevole per un uomo invecchiato, che sente il declino delle proprie forze, attendere la propria lenta consunzione e il disfacimento, che non porre termine in piena coscienza alla propria vita?” si chiede ancora Nietzsche il Al di là del bene e del male, e allora, a maggior ragione, perché dovrebbe essere lodevole un’agonia interminabile, disumanizzante, umiliante rispetto alla scelta di un commiato indolore e dignitoso? Tanto umane quanto condivisibili le parole di Luciano De Crescenzo (La distrazione): “Io non ho paura della morte… al limite mi scoccia. Ho paura, invece, come tutti immagino, del dolore. Finché l’estremo saluto sarà come uno spegnersi della luce, mi sta ancora bene: che venga pure quando vuole. Il dolore no, quello, se possibile, lo vorrei evitare. E a quel punto mi andrebbe d’incanto l’eutanasia! A mio avviso, un paese davvero civile dovrebbe consentirla per legge”. E ancora sono illuminanti le righe di Albert Einstein nel 1955, poco prima della morte: “Voglio andarmene quando lo voglio “io”. È di cattivo gusto prolungare artificialmente la vita. Ho fatto la mia parte; è tempo di andare. Voglio farlo con eleganza”. Le diverse culture si pongono in modo profondamente diverso nei confronti della morte, diverse tribù degli indiani d’America trovavano normale che i propri vecchi decidessero di allontanarsi dalla comunità per morire senza gravare sul resto del gruppo, “i capi della filosofia greca e i più forti patrioti romani solevano morire dandosi la morte da sé”, ancora Nietzsche. Ora, nel caso di un testamento biologico espresso con piena coscienza, non dovrebbe essere almeno altrettanto encomiabile e lecita la scelta?

Resta aperta la questione nella prospettiva del credente per il quale la vita è un dono divino e nessuno può arrogarsi il diritto di interromperla; ebbene, non ho nessun problema a riconoscere il diritto del credente a considerare la vita un dono, anche se un dono non dovrebbe essere soggetto a regole che condizionino chi lo riceve, che altrimenti lo stesso rimarrebbe proprietà del donatore; posso anche comprendere lo spirito di emulazione che l’agonizzante magari esperisce nella prospettiva di avvicinarsi alla passione del Cristo, ma resta inconcepibile, almeno per me, che la fede di qualcuno possa divenire obbligo o divieto per un altro; tema purtroppo di grande attualità. Questioni relative a interessi economici, magari connessi all’utilizzo di organi da espiantarsi a eventuali pazienti soggetti all’eutanasia, ebbene, credo non sia così complesso normare un simile problema e non mi sembra cruciale all’interno della nostra attuale riflessione. Il diritto all’obiezione di coscienza da parte di alcuni medici non può essere messo in discussione, così come quello di coloro che condividono la pratica, mentre mi sembra urgente una riflessione intorno all’ossessione conservativa di un corpo che, troppo spesso, è visto come somma di organi, trascurando il fatto che chi lo abita è anche e soprattutto “altro”, un essere umano con una storia, una dignità, una intima volontà e, imprescindibile, l’assoluto diritto di disporre di sé legittimamente. La stessa donazione di eventuali organi da parte di chi sceglie l’eutanasia diviene un atto d’amore per la vita ben più comprensibile che non una feroce e annichilente pseudo sopravvivenza a tutti i costi. Ci risulta tanto comprensibile l’eutanasia praticata sui nostri animali al fine di risparmiare loro lunghe sofferenze, perché è così difficile, quando riguarda un essere umano, riconoscerla come atto d’amore verso se stessi, se la scelta è scientemente operata dal soggetto, e verso lo stesso, se compiuta da chi gli è vicino? Una buona vita merita una buona morte e, addirittura, la possibilità di una buona morte è un’importante garanzia capace di rendere migliore la vita.

