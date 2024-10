Esordio in Champions con sconfitta per la Rari, Angelini: “Prestazione positiva, non era facile”

Inizia con una sconfitta l’avventura della Rari Nantes Savona in Champions League. Davanti al pubblico amico della piscina Zanelli, la squadra biancorossa ha perso 12 a 10 contro la formazione spagnola del Sabadell.

“Un avversario forte – commenta coach Alberto Angelini -, pronto e con individualità. Sono stati più bravi e hanno dimostrato di avere qualcosa in più. Era da tempo che noi non giocavamo in questa competizione e si è visto. I carichi di lavoro si sono fatti sentire e manca ancora l’amalgama del gruppo”.

Un buona prestazione nonostante la sconfitta: “Mi è piaciuta l’attitudine di questa squadra, che deve saper pressare alto ma anche abbassarsi e giocare sporco. Sono contentissimo dell’impegno. Poteva andare molto peggio, sono soddisfatto ma voglio di più dei ragazzi. Ora resettiamo, tra tre giorni inizia il campionato.

Anche se gli abbonamenti sono stati pochi, la città ha risposto presente anche se non c’era il tutto esaurito: “La piscina sa che avversari affrontiamo in Champions e ci sostiene. Speriamo che il pubblico aumenti e non diminuisca“.