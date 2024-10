Elezioni, Rixi: “In Liguria il Pd si fa dettare la linea dai signori del no”

Liguria. “Orlando si è consegnato nelle mani dei Signori del No”. Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

“Dopo il niet di Ferruccio Sansa al nuovo ospedale Galliera – spiega -, oggi il candidato Orlando si è presentato in conferenza stampa con Bonelli e Fratoianni, famosi in tutto il Paese per la loro avversione alle grandi opere e alle nuove infrastrutture”.

“È triste vedere come il Pd in Liguria si faccia dettare la linea da quelli che vorrebbero chiudere le acciaierie, le riparazioni navali e bloccare i cantieri. La nostra regione ha bisogno di continuare con le opere per potersi ricollegare al mondo”, conclude Rixi.