Elezioni regionali, l’11 ottobre a Genova Conte e Salvini

Genova. Era prevedibile che con le elezioni regionali la Liguria sarebbe diventata una dependance romana e che i big della politica si sarebbero impegnati direttamente nella campagna a supporto delle varie coalizioni.

Domani, venerdì 11 ottobre, a meno due settimane dall’appuntamento alle urne, e con i principali sfidanti, Bucci e Orlando, in sostanziale parità, si può dire che la campagna elettorale entrerà davvero nel vivo.

Non a caso, nella stessa giornata, a Genova ci saranno sia Giuseppe Conte, ex premier e leader del M5s, sia Matteo Salvini, vicepresidente del consiglio e segretario nazionale della Lega. I programmi di entrambi i politici difficilmente prevederanno una rotta di collisione ma sono entrambi significativi.

Matteo Salvini, la cui giornata genovese si estenderà tra le 11 del mattino e il primo pomeriggio, sarà dapprima in centri città per alcuni impegni istituzionali, poi lo spostamento in Valpolcevera dove incontrerà i sostenitori in un ristorante di Pontedecimo (Il Nazionale): il pranzo di autofinanziamento prevede una sottoscrizione “popolare” da 20 euro, in parte in risposta all’ormai nota cena milanese di Orlando stigmatizzata nei giorni scorsi dal centrodestra.

Una scelta non casuale anche quella di fare visita alla vallata, la Valpolcevera, molto in bilico dal punto di vista delle preferenze alle urne. Storicamente di sinistra, negli ultimi anni ha visto prima un exploit del Movimento 5 Stelle e poi del centrodestra.

Giornata genovese impegnatissima anche quella di Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle la inizierà alle 11.15 in Val Bisagno, zona via Piacenza, con un sopralluogo “a distanza” (per mancanza di autorizzazioni) al cantiere dello scolmatore del Bisagno. Per parlare dei ritardi sull’opera più importante per la messa in sicurezza idrogeologica cittadina, e delle tempistiche legate alla maxi talpa in arrivo dalla Cina, ci sarà anche Renzo Rosso, già ordinario di costruzioni idrauliche al Politecnico di Milano.

Dopodiché l’appuntamento più delicato, “una visita a un ospedale”. Questa l’indicazione generica fornita dai referenti locali del Movimento per evitare la presenza di troppe persone e per mantenerla in forma primata. E’ quasi scontato, però, che Giuseppe Conte scelga di fare un blitz proprio al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, oggetto del progetto, sebbene non di diretta competenza regionale, che vede su posizioni diverse il candidato presidente Orlando e i pentastellati.

Scintille, nelle ultime ore, anche sul tema del terzo appuntamento di Conte domani a Genova. Alle 16.30 si terrà una tavola rotonda nella sede dell’associazione Music For Peace con la presenza di alcuni “esperti non candidati”, che parleranno di varie questioni calde e che aiuteranno a introdurre – si legge nella locandina dell’iniziativa – il programma del “M5s per le Regionali”.

Una dicitura che ha fatto storcere il naso ad Andrea Orlando che ha ribadito: “Bene i contributi di tutti ma il programma per le Regionali è il mio”. Oggi il senatore del M5s Luca Pirondini getta acqua sul fuoco: “Non c’è bisogno di stupirsi, tutte le forze politiche hanno un programma, hanno degli obiettivi, poi all’interno della coalizioni le condividi e le medi con gli altri”.