Elezioni Regionali 2024, come e quando si vota: ecco tutte le istruzioni e informazioni

Liguria. Savona e la sua provincia, come tutta la Regione, si prepara a decidere chi sarà il suo nuovo presidente e i nuovi componenti nel consiglio regionale.

E’ tutto pronto in Liguria (salvo sorprese maltempo e dato le ultime allerte diramate in queste ultime ore) per decretare chi sarà il post Giovanni Toti. A sfidarsi 9 canditati e 19 liste anche se la sfida sarà, quasi certamente, tra il sindaco di Genova candidato del centrodestra, Marco Bucci (sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) e Andrea Orlando, esponente di “peso” del partito democratico che ha trovato il supporto anche degli altri partiti dell’area di centrosinistra (Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi Sinistra). Ma non di Italia Viva ed Azione, fuori dalla colazione.

Gli altri candidati alla presidenza, elencati rigorosamente in ordine alfabetico, sono: Maria Antonietta Cella, Davide Felice, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Morra, Nicola Rollando, Alessandro Rosson e Francesco Toscano.

Maria Antonietta Cella si presenta con il Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà mentre Davide Felice corre con Forza del Popolo. Marco Giuseppe Ferrando è sostenuto dal Partito Comunista dei Lavoratori mentre Nicola Morra è sostenuto da Uniti per la Costituzione. Nicola Rollando è appoggiato da una coalizione di sinistra che include Potere al Popolo, Pci e Rifondazione Comunista, tra gli altri. Alessandro Rosson è sostenuto dalla lista Indipendenza – Alemanno per Rosson, Francesco Toscano è il candidato di Democrazia Sovrana Popolare.

SAVONA E PROVINCIA

In provincia di Savona sono 19 le liste.

Sono 1.348.601 gli elettori liguri chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione Liguria e 30 componenti dell’assemblea legislativa. Sul totale degli aventi diritto sono 216.985 quelli della provincia di Savona. Le sezioni elettorali della provincia sono 308 di cui due ospedaliere: una presso il Santa Corona di Pietra Ligure e l’altra presso il San Paolo di Savona.

Nel frattempo il sindaco di Savona, Marco Russo, tramite ordinanza ha disposto la proroga idrogeologica e ha disposto che tutte le sedi dei seggi, compresi quelli ubicati nei plessi scolastici normalmente interessati dalle ordinanze di allerta, rimangano aperti per le sole operazioni di voto. Pertanto le elezioni si svolgeranno regolarmente.

Il sindaco inoltre ha disposto che venga effettuato il presidio della protezione civile comunale presso:

via Bove Scuola Primaria Mignone e Scuola Secondaria di 1° Rita Levi Montalcini; via S.G. Bosco – Istituto Superiore “Boselli -Alberti”, limitatamente alla sede in via S.G. Bosco; via Santuario – Scuola Primaria Noberasco Lavagnola e scuola secondaria di I grado “Pertini – Villapiana ” Succursale di Lavagnola; via Machiavelli- Scuole Guidobono e succursale Rita Levi Montalcini.

Quanto sopra fatto salvo fatto salvo eventuali valutazioni in corso di evento che potrebbero comportare maggiori pericoli per la popolazione.

QUANDO SI VOTA

Le elezioni si svolgeranno domenica 27 ottobre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 28 ottobre dalla ore 7 alle ore 15. Per votare bisognerà essere muniti della propria tessere elettorale e di un documento di identità e recarsi nel seggio indicato sopra la tessera.

COME SI VOTA

È possibile votare per una lista provinciale facendo una “X” sul corrispondente simbolo riportato sulla scheda elettorale. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale e si trasferisce automaticamente al candidato presidente della Giunta regionale collegato.

È possibile votare per una lista provinciale facendo una “X” sul corrispondente simbolo riportato sulla scheda elettorale e fare una “X” anche sul nominativo del candidato presidente della Giunta regionale collegato. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale e a favore del candidato presidente collegato.

È possibile votare solo per il candidato presidente della Giunta regionale, facendo una “X” sul nome e cognome dello stesso candidato. Il voto si intende espresso solo per il candidato Presidente, ma non si trasferisce ad alcuna lista provinciale collegata.

È possibile esercitare il voto disgiunto facendo una “X” sul nome e cognome del candidato presidente della Giunta regionale che si vuole votare e fare una “X” sul contrassegno di una lista provinciale non collegata al candidato presidente prescelto. In questo caso il voto è attribuito validamente sia alla lista provinciale prescelta che al candidato presidente della Giunta regionale votato.

Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura delle votazioni.