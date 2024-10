Edilizia popolare, in Valbormida solo due le offerte per i 24 alloggi di Arte

Valbormida. Case popolari: solo due alloggi su ventiquattro sono stati aggiudicati a seguito dell’incanto pubblico indetto da Arte per i locali presenti nei tre Comuni di Cairo (otto), Carcare (quattro) e Cengio (dodici).

Nonostante la base d’asta fosse, seppur differente per ogni caso, a prezzo calmierato (il valore del totale si aggira sui 430 mila euro) soltanto un paio le buste inviate con le altrettante offerte.

Per il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, di professione agente immobiliare, “in merito agli alloggi sul nostro territorio anche il Comune si è interessato per provare a tamponare la carenza di spazi abitativi emergenziali. Purtroppo la richiesta di un’offerta iniziale di circa dieci mila euro frena chi, magari, non è nelle condizioni economiche ottimali, che non ha quindi disponibilità immediata. A questo si aggiunge, per quanto riguarda Carcare, la collocazione degli alloggi all’asta, ovvero al piano terra oppure in alto e in palazzi senza ascensore. Senza contare che si tratta di appartamenti da ristrutturare, che versano in condizioni davvero poco invitanti. E ancora, a limitare la partecipazione di più persone sono stati i parametri Isee. Probabilmente la prossima asta avrà meno paletti”.