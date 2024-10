Verso l'infinito

Ecco la Cometa Tsuchinshan: l’11 ottobre il “passaggio” sopra i cieli savonesi

"Come Associazione Astrofili Orione proveremo ad osservarla a partire dalle ore 18:30 dal parcheggio più alto del centro polifunzionale Le Officine in via Stalingrado, sarà visibile per pochi minuti in direzione ovest a circa 30° di distanza dal pianeta Venere"