Eccellenza. Prima vittoria del Pietra contro l’Arenzano, Pili: “Oggi importante vincere, giocando così sarà dura per tutti”

Pietra Ligure. Arriva la prima vittoria in campionato del Pietra Ligure contro l’Arenzano. Vittoria netta per 2 a 0 con i gol di Dominici e Sogno, che alzano la squadra di Matteo Cocco alla quinta posizione in campionato. Per Filippo Pili, difensore classe 1997, c’è più di un motivo per festeggiare oggi. Per lui è arrivata la centesima presenza con il club biancoceleste.

Premiato dalla società ad inizio partita con una targa ricordo, si è reso protagonista di un’ottima prova difensiva, come dimostra il tabellino. Secondo cleen sheet stagionale e solo due reti concesse, rendono il Pietra Ligure già una delle migliori difese del campionato.

“Giornata perfetta, sono contentissimo per la cento presenze e mi auguro di farne tante altre”, inizia con un sorriso e tanta soddisfazione l’intervista di Pili subito dopo il match: “Oggi era importante vincere, magari soffrendo un poco, ma serve anche questo per ottenere risultati. Nelle altre tre partite abbiamo raccolto meno di quello che potevamo raccogliere, però fa parte del percorso. Il gruppo è compatto, coeso e crede nel mister,nella società, crede in tutto. Dovevano arrivare solo i tre punti e oggi sono arrivati, siamo molto contenti”.

Partita perfetta sotto ogni punto di vista: “Partendo dagli attaccanti, abbiamo fatto una prestazione difensiva clamorosa. Non era facile contro una squadra che veniva alta a pressarci. Gli altri due gol concessi nelle prime due partite sono frutto di errori nostri, mio in primis, però la compattezza della squadra c’è sempre stata. È mancato un pizzico di fortuna. Oggi non abbiamo preso un tiro in porta, abbiamo fatto due gol, potevamo farne un altro. È andata bene, molto bene”.

Ora il fattore più difficile sarà continuare su questa strada già in settimana: “Ci sarà la Coppa, che per noi è un obiettivo importante. Pensiamo partita per partita, dobbiamo dare continuità. Non è facile, non è detto che vinceremo tutte le partite, non è detto che arriveranno sempre i tre punti, però con questa solidità, con questo atteggiamento, con questo attaccamento, sarà dura per tutti“.