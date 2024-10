Eccellenza: prima gioia per la S.F. Loano, Celle Varazze ancora k.o.

Domenica più dolce che agra per le savonesi impegnate nel campionato di Eccellenza. Il Pietra Ligure ha trovato la prima vittoria in campionato battendo 2 a 0 un Arenzano che scivola al penultimo posto in classifica (QUI LA CRONACA DEL MATCH). Domenica positiva anche per la San Francesco Loano, anch’essa al primo successo stagionale, 2 a 0 contro il Molassana. Seconda sconfitta consecutiva per il Celle Varazze, che perde 4 a 2. Esordio più difficile non poteva esserci per mister Mario Pisano, visto che le civette hanno giocato in trasferta contro il Rivasamba. Gli orange, come i biancazzurri, sono tra le favorite per la vittoria finale.

Rivasamba 4 – Celle Varazze 2

Si era messa bene per il Celle Varazze, che ha chiuso il primo tempo in vantaggio 1 a 0 con Gnecchi. Nella ripresa però il Rivasamba si è scatenato andando a segno ben quattro volte: al 55′ con Ferretti, al 56′ con Bocciardo, al 75′ e al 79′ con Cirrincione. Per le statistiche il goal al novantesimo di Anselmo.

Rivasamba: S. Mazzadi, T. Sanguineti, A. Porro, C. Queirolo, A. Ruffino, M. Gualtieri, M. Bocciardo, D. Linale, D. Villa, A. Cirrincione, A. Ferretti. Allenatore: Davide Del Nero

Celle Varazze: R. Mitu, P. Galatolo, F. Calcagno, F. Panepinto, S. Bottino, S. Guida, G. Zampano, G. Gnecchi, M. Battaglia, M. Ventre, M. Righetti. Allenatore: Mario Pisano.

Molassana 0 – S.F. Loano 2

I goal di Vierci (63′) e Carastro (66′) regalano la prima vittoria in campionato alla formazione di mister Cattardico.

Molassana: S. Carlucci, M. Grossi, G. Robotti, A. Pittaluga, F. Dorno, D. Ventura, S. Rapetti, A. Fabbrucci, A. Traverso, L. Portaccio, S. Venturelli. Allenatore: Luca Gullo.

S.F. Loano: A. Gallo, M. Campelli, A. Oxhallari, D. Puddu, E. Balla, T. Basso, M. Macagno, M. Bonifazio (↓), L. Destito (↓), A. Buonocore, L. Carastro. Allenatore: Cristian Cattardico.