Eccellenza, il Pietra Ligure torna a vincere: Arenzano battuto 2-0

PIETRA LIGURE vs ARENZANO 2-0 (24′ rig Dominici, 80′ Sogno)

Pietra Ligure. Il Pietra vince e convince contro l’Arenzano di Corradi. Una prestazione positiva nel suo complesso: bravi nel creare pericoli con una qualità offensiva indiscutibile, ma altrettanto capaci a tenere bene la linea difensiva. Una compattezza difensiva che ha di fatto messo al sicuro i biancocelesti da ogni attacco degli arenzanesi, che non hanno saputo reagire al meglio allo svantaggio.

La squadra di Cocco trova quindi la prima vittoria in campionato e sale a 6 punti. Quella di Corradi, invece, resta a quota 3 e incassa la terza sconfitta in quattro partite.

45’+5′ Finisce qui! Il Pietra trova i primi tre punti: decidono le reti di Dominici e Sogno.

45′ Fuori un applauditissimo Castiglione e dentro Puddu. Saranno 6 minuti di recupero.

42′ Un cambio per parte: dentro Lufi per capitan Rovere, dentro Enneivmy per Pellicciari.

40′ Nell’Arenzano dentro Lupi per Bruzzone.

35′ Sogno! Eccolo il gol del Pietra! Si rifà subito l’attaccante argentino, un pallonetto imprendibile che non lascia scampo all’Arenzano. Dentro Franco per Dominici

35′ Occasione Pietra! Sogno lanciato a rete, scattato bene sulla linea, non riesce a centrare la porta da posizione poco defilata. Un gol sarebbe determinante in una sfida apertissima.

32′ Fuori Sancinito, dentro Odasso: applausi da parte di tutto lo stadio.

30′ Arenzano che cerca di proporsi in avanti ma manca ancora concretezza nelle scelte negli ultimi metri. Pietra molto ordinato, pronto a ripartire con reattività.

25′ Ancora un altro giocatore a terra: è Borlotti. Si prospetta un maxi recupero.

23′ Castiglione a terra dopo un contatto a ridosso dell’area di rigore. Per l’arbitro non c’è niente ma il centrocampista ingauno è rimasto qualche secondo a terra prima di essere raggiunto dallo staff medico biancoceleste.

17′ Sogno in spaccata su corner con la palla che va fuori di poco a lato. Ammonito Calcagno M, il match si sta iniziando a scaldare.

14′ Dentro Minardi e Cicirello per Trocito e Pastorino nell’Arenzano.

11′ Vernice strepitoso su Baroni con un grandissimo intervento in tuffo, ma è stata segnalata una posizione irregolare.

8′ Gran recupero di Calcagno A che soffia la palla a Sogno che stava preparandosi alla conclusione.

6′ Gabriel Insolito ci prova da fuori: rasoterra che si spegne a lato. L’Arenzano ha bisogno di coraggio per cercare di riproporsi in avanti e tentare di riportare in parità il punteggio. Il Pietra per ora è particolarmente attento in entrambe le fasi.

Ripresa che inizia con una sostituzione per l’Arenzano: fuori Piccardo e dentro Baroni.

Secondo tempo

45′ +1′ Finisce qui la prima frazione di gioco: il Pietra è in avanti grazie al calcio di rigore trasformato da Dominici.

45′ Un minuto di recupero.

37′ Cambio forzato per il Pietra: non riesce a proseguire Gianmarco Insolito, al suo posto Santiago Sogno.

33′ Trocino tenta la conclusione dall’interno dell’area e Vernice interviene con una bella parata in tuffo: sta crescendo l’Arenzano.

32′ Ammonizione per Gabriel Insolito

30′ Proteste tra le fila dell’Arenzano per un intervento di Rovere che, a detto dell’Arenzano, avrebbe toccato la palla con la mano. Ancora una volta Cisternini non fischia nulla.

27′ Colpo di testa di Bruzzone bloccato da Vernice.

26′ Doppia protesta per il Pietra, sempre nell’area di rigore arenzanese: prima un presunto contatto non fischiato su Gabriele Insolito, dopodiché un presunto tocco di mano che anche questa volta Cisternini non punisce.

24′ Parte Dominici dal dischetto…rete! Ha segnato il Pietra!

22′ Calcio di rigore per il Pietra! C’è stato addirittura un doppio contatto in area, ma quello di Vallarino su Dominici è stato decisivo per il fischio dell’arbitro.

20′ Ancora a zero il tabellino delle conclusioni a rete ma continua ad essere tanto il movimento, con e senza palla, delle due squadre.

15′ Squadre veramente messe benissimo in campo nonostante la già segnalata intensità nella fase di pressione.

9′ Ancora nessuna occasione per entrambe le squadre ma continua ad esserci tanta corsa e intensità nelle giocate. I portatori di palla devono vedersela con la pressione forte avversaria, guidata da Cocco e Corradi. Una sfida molto interessante.

5′ Primi minuti di studio tra le due formazioni ma che non vogliono risparmiarsi sotto il piano del dinamismo e della corsa. Arriva il primo giallo del match: è per Piccardo dell’Arenzano.

Dopo la premiazione per la centesima presenza di Filippo Pili in maglia biancoceleste si comincia!

Primo tempo

Le formazioni:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Gasco, 3 Pili, 4 Sancinito, 7 Gianmarco Insolito, 9 Dominici, 10 Rovere, 13 Borlotti, 15 Aicardi, 18 Castiglione, 20 Gabriele Insolito. A disposizione: 12 Scalvini, 5 Odasso, 6 Lufi, 8 Puddu, 11 Sogno, 14 Guardone, 16 Gibertini, 17 Lingua, 19 Franco. Allenatore: Cocco.

Arenzano: 1 Vallarino, 2 Pellicciari, 3 M. Calcagno, 4 A. Calcagno, 5 Piccardo, 6 Lagorio, 7 Damonte, 8 Bruzzone, 9 Rezi, 10 Pastorino, 11 Trocino. A disposizione; 12 Faggiano, 13 Thellung, 14 Baroni, 15 Enneiymy, 16 Cicirelli, 17 Damonte, 18 Lupi, 19 Minardi, 20 Risso. Allenatore: Corrado.

Arbitra Cisternini di Seregno, coadiuvato da Bordone (Chiavari) e Di Benedetto (Novi Ligure).

Pietra Ligure. I punti in campionato sono gli stessi, così come la voglia ritrovare il gusto dei tre punti, soprattutto per le alte ambizioni stagionali. Pietresi in cerca della prima vittoria dopo tre pareggi consecutivi, genovesi con l’intenzione di rialzare dopo le due sconfitte consecutive con Golfo Paradiso e Molassana. E quando le squadre di Cocco e Corradi si sfidano si prospetta sempre una partita ricca di spunti sotto l’aspetto tattico, così come la forza delle rispettive formazioni rende sempre le partite interessanti tecnicamente.