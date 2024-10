Eccellenza, continua la serie dei pareggi del Pietra e che fatica! Segna Dominici nel recupero, finisce 1-1

PIETRA LIGURE 1 (90+2′ Dominici) vs ANGELO BAIARDO 1 (18′ Gatto)

Pomeriggio rovente, nonostante la pioggia, al De Vincenzi. L’avvio di gara è stato equilibrato, con qualche spunto da una parte e dall’altra. Dopo il gol di Gatto al 18′, però, il Pietra non è riuscito a reagire. Anzi, Vernice ha salvato il risultato in due occasioni: prima su Gueye, poi nuovamente su Gatto. Da parte dei biancocelesti qualche timido tentativo con Rovere, decisamente il più positivo della formazione di Cocco, e poco altro. Eppure, la reazione biancoceleste non è arrivata subito. Infatti, al 46′ Rovido ha fallito clamorosamente il raddoppio. Col passare dei minuti, però, i biancocelesti sono cresciuti e hanno conquistato la chance del pari con il rigore di Sogno. Ma l’ex Cairese ha fallito dagli undici metri, merito della grande parata di Ferrari. Poi, il rosso di Pirozzi ha portato all’assedio finale del Pietra che ha pareggiato con Dominici. Azione sulla quale non mancano le proteste neroverdi, che avevano messo fuori il pallone dopo l’infortunio di un proprio giocatore. Dunque, terzo segno “X” consecutivo per i biancocelesti, mentre arriva il secondo punto dell’Angelo Baiardo.

90+8′ Finisce qui! Il Pietra acciuffa il pari in pieno recupero.

90+8′ Dominici si gira e va alla conclusione con il destro, deviazione e corner.

90+6′ Gabriele Insolito dalla distanza con il sinistro a giro, Ferrari devia in corner dopo il tocco del difensore.

90+5′ Chance per Sogno in area di rigore ma l’11 sbaglia da posizione ravvicinata. Pietra vicina al vantaggio.

90+2′ Pareggia il Pietra! Cross di Gimmy Insolito per la testa di Dominici che non sbaglia. 1-1 in un De Vincenzi che è totalmente esploso.

90+1′ Rimane a terra Valente, soccorso dallo staff medico, mentre nel Pietra esce Pili ed entra Faedo.

89′ Nuova sostituzione per Amirante: finisce il match di Rovido, comincia quello di Viola.

86′ Ripartenza degli ospiti guidata dal solito Gatto, intervento in scivolata di Gimmy Insolito che viene ammonito. Tempo prezioso per l’Angelo Baiardo.

84′ Altro tentativo di Gimmy Insolito dal limite dell’area, pallone che si spegne ad un’incollatura dal palo. Assedio biancoceleste per ribaltare le sorti del match.

81′ Palla velenosa persa da Sancinito, regalata a Valente la palla del raddoppio, sprecata con un destro che termina largo.

79′ Passaggio rasoterra di Sancinito per Insolito, il 7 trova la porta ma risponde presente Ferrari, respingendo la conclusione. Intanto cambia ancora Amirante: Garrone al posto di Gueye.

77′ Ancora Gianmarco Insolito dal limite dell’area, ma nuovamente posizionato male con il corpo per poter rendersi pericoloso. Palla fuori e altro sospiro di sollievo per gli ospiti.

75′ 4-4-1 il nuovo schieramento dell’Angelo Baiardo. Finale di copertura e ripartenza per i neroverdi che hanno disputato un’ottima partita.

73′ Mette palla in area Rovere verso Insolito, ma il 7 da posizione difficile non inquadra lo specchio della porta. Intanto entra Dominici al posto di Lufi, un attaccante per un difensore.

69′ Calcia Sancinito, ma trova la respinta di Ferrari. Ha tentato una nuova cometa, ma il portiere avversario ha risposto presente. Nel frattempo entra Chiappe al posto di Bagnato.

67′ Rosso per Pirozzi! Lancio di Vernice, palla verso Gimmy Insolito. Forse il rinvio era troppo lungo, ma il 6 è intervenuto e ha travolto l’attaccante biancoceleste.

65′ Intanto nell’Angelo Baiardo sono entrati Zuppiroli e Valente. Queste le mosse di Amirante per difendere il punteggio.

64′ Sbaglia Sogno! Rigore calciato verso destra a mezza altezza, ci arriva con un gran riflesso Ferrari che spedisce in corner.

63′ Rigore per il Pietra! Intervento in ritardo su Gimmy Insolito, sarà Sogno a calciare.

61′ Traversa di Gatto! Uno-due con Ivaldi sul lato corto dell’area di rigore pietrese, il 9 arriva alla conclusione con il destro ma colpisce il legno.

58′ Esce Odasso, entra Castiglione: primo cambio di Cocco. Del resto, il centrocampo del Pietra ha faticato molto in questa ora di gioco.

55′ Rimasto a terra Ferrario dopo un contrasto nella metà campo pietrese. Il 3 ora si rialza dopo l’intervento dello staff medico.

50′ Assist morbido di Sancinito su punizione, cercata la girata di Sogno che manca l’appuntamento con il pallone.

46′ Clamorosa opportunità per l’Angelo Baiardo! Discesa sulla sinistra di Briozzo, cross basso per Rovido che a pochi passi fallisce la palla dello 0-2.

Comincia la ripresa, primo possesso per i padroni di casa.

Secondo Tempo

45+6′ Si spegne il primo tempo, con un Pietra che ha sofferto tanto nella seconda metà e non ha reagito allo svantaggio. Servirà un secondo tempo diverso per riprendere una partita delicatissima.

45+2′ Torna a farsi vedere il Pietra con il destro di Rovere, lanciato in avanti da Sancinito. Il tentativo del capitano biancoceleste, però, non è angolato e può bloccare facilmente Ferrari.

45′ Calcia dal limite Rovido, si oppone e respinge Pili. Ancora in difficoltà il Pietra di Matteo Cocco.

42′ Ancora Vernice tiene in piedi il Pietra! Corner dei neroverdi, colpisce di testa Gatto che trova l’opposizione del portiere biancoceleste. Poi Lufi salva sul rimpallo successivo e il Pietra sventa la minaccia.

38′ Punizione di Sancinito dai 30 metri e solito brivido alla difesa avversaria. Palla che scavalca la barriera, ma Ferrari riesce a prolungare sopra la traversa.

36′ Giallo per Gatto che allarga il braccio e colpisce al volto Odasso.

34′ Fallo ingenuo di Gabriele Insolito che spinge l’avversario e riceve il cartellino. I biancocelesti non possono farsi prendere dal nervosismo.

32′ Squadre già molto allungate. Al Pietra sta mancando la compattezza tra i reparti e un po’ di qualità, merito anche del forte pressing degli ospiti.

29′ Miracolo di Vernice! Riesce a sfondare sulla destra l’Angelo Baiardo, cross basso sul lato opposto leggermente deviato e battuta verso la porta di Gueye. Ma il portiere del Pietra, con un riflesso straordinario, evita il raddoppio.

25′ Ammonito Bagnato: il 5 protesta per l’intervento di Rovere su Campanella ma il direttore di gara aveva lasciato giocare.

24′ Rischia tanto Ferrari sulla pressione di Gimmy Insolito. Tra i due anche un contatto sul quale i biancocelesti chiedono il rigore, non c’è nulla secondo l’arbitro.

20′ Giallo per Odasso che nel tentativo di coordinarsi per la conclusione colpisce l’avversario. Interessante adesso vedere la reazione del Pietra.

18′ Angelo Baiardo avanti! Pescato Gatto in area di rigore che riesce a girarsi e a trovare il tiro in porta, non può nulla Vernice. Ospiti in vantaggio.

16′ Chance per Rovere, palla fuori di poco. Il 10 pescato sulla corsia laterale entra in area e va al tiro sul secondo palo, sfera che finisce a centimetri dal palo. Altra situazione che il Pietra sviluppa tramite il rinvio profondo del portiere.

14′ In realtà si scambiano molto Rovere e Insolito, impossibile stabilire una posizione fissa per i due biancocelesti. Pietra che continua a cercare il lancio lungo con Vernice, mentre l’arbitro estrae il primo cartellino all’indirizzo di Campanella.

9′ Nota tattica: 4-4-2 per il Pietra, risponde con il 4-3-3 lo schieramento di Amirante. Nei padroni di casa colpisce la posizione di Rovere, più centrale rispetto al solito e nel ruolo di seconda punta. Gimmy Insolito invece agisce sulla fascia sinistra.

7′ Forte la pressione offensiva degli ospiti, il Pietra cerca molto la profondità con i quattro attaccanti.

4′ Si fa vedere anche l’Angelo Baiardo con il destro dalla distanza di Rovido che però non colpisce bene, palla fuori.

2′ Primo lampo del Pietra, sull’asse degli Insolito. Lancio in profondità per Gabriele che serve a rimorchio Gianmarco, ma il 7 calcia male e non trova la porta.

Si parte!

Primo Tempo

Da segnalare nell’11 iniziale del Pietra la presenza di Aicardi, all’esordio in campionato dopo aver giocato mercoledì in Coppa. Il classe 2007 gioca al posto di Giraudo, out per infortunio.

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Aicardi, 3 Pili, 4 Sancinito, 5 Odasso, 6 Lufi, 7 Gianmarco Insolito, 10 Rovere, 11 Sogno, 13 Borlotti, 20 Gabriele Insolito. A disposizione di mister Cocco: 12 Scalvini, 8 Puddu, 9 Dominici, 14 Faedo, 15 Gibertini, 17 Lingua, 18 Castiglione, 19 Franco.

Angelo Baiardo: 1 Ferrari, 2 Campanella, 3 Ferrario, 4 Severi, 5 Bagnato, 6 Pirozzi, 7 Briozzo, 8 Ivaldi, 9 Gatto, 10 Rovido, 11 Gueye. A disposizione di mister Amirante: 12 Piazzi, 13 Chiappe, 14 Grani, 15 Garrone, 16 Zuppiroli, 17 De Lorenzo, 18 Valente, 19 Viola, 20 Fossa.

Il direttore di gara è Emmanuel Crova della sezione di Chiavari, coadiuvato dagli assistenti Crisafulli (Genova) e Trajanovski (Novi Ligure).

Pietra Ligure. Per vincere la prima partita in campionato, per risalire la classifica e per rispettare il pronostico. Per queste ragioni, oggi il Pietra non può permettersi di lasciare tre punti per strada. Dopo i pareggi con Molassana e Bogliasco, infatti, la squadra di Matteo Cocco deve dimostrare di poter davvero competere per grandi traguardi.

Avversario dei biancocelesti sarà l’Angelo Baiardo di mister Salvatore Amirante. Il sodalizio genovese ha ottenuto un punto nelle prime due giornate e ha perso la sfida di mercoledì in Coppa contro l’Arenzano. La trasferta in riviera non è certo l’esame più semplice, ma anche i neroverdi hanno bisogno di cominciare a correre più veloce.