Eccellenza, Pietra Ligure batte Arenzano. Filadelli: “Grande partita. Non abbiamo ancora perso, questo non è banale”

Pietra Ligure. Una domenica che fa bene al Pietra che, oltre ad una partita complessivamente di livello, ritrova la vittoria in campionato battendo 2-0 l’Arenzano. Dopo il triplice fischio la felicità era tanta all’interno del De Vincenzi: unire la prestazione al risultato è sempre la migliore soddisfazione per una squadra, uno staff tecnico e un’intera società.

Questo lo sa bene il direttore generale Luca Filadelli, che giudica in maniera pienamente positiva la prestazione della squadra: “La partita di oggi è il manifesto di quello che siamo, ovvero una squadra che va oltre le difficoltà del singolo per aiutare il collettivo. Ci siamo presentati ai nastri di partenza della partita a dir poco incerottati e la prestazione che hanno messo sui ragazzi è un qualcosa di bello, che ci fa rasserenare tutti. Vedere quello che abbiamo visto oggi è un qualcosa che difficilmente si dimenticherà. Vedere Gimmy che vuol giocare, nonostante una condizione fisica ai limiti, è un qualcosa di incredibile. Gimmy sa quello che penso di lui e quindi non c’è bisogno che aggiunga dell’altro. Vedere Santiago che non è riuscito a allenarsi tutta la settimana, va in panchina e poi fa un gol che rimarrà nella nostra testa per un po’ di tempo. Oggi abbiamo fatto una grande partita. Voglio fare i complimenti all’avversario perché io stimo tantissimo. Per me sono un esempio da seguire per tutti. Ma voglio fare assoluti complimenti alla mia squadra perché oggi, dal primo all’ultimo dei componenti di questa società, a partire dallo staff dirigenziale, passando per lo staff tecnico, arrivando i giocatori, abbiamo fatto qualcosa di importante e sono veramente contento. Una prestazione di una solidità, di una compattezza, di una voglia di arrivare incredibile e che ci rende giustizia“.

“Sono il primo ad essere dopo le partite rammaricato quando non si vince ma perché il mio modo di vivere la non vittoria, ma questa squadra ha fatto sette partite stagionali ne ha vinte quattro e ne ha pareggiate tre“. Un aspetto che Filadelli vuole sottolineare per dare ancora più valore al percorso dei suoi ragazzi: “Siamo tutti consapevoli di quello che abbiamo sbagliato dall’inizio della stagione ad oggi. Sbaglieremo ancora come faremo altre cose belle. Ma questa è una squadra che non ha ancora perso una partita e non è banale. Non dobbiamo mai dimenticarci da dove siamo partiti e questa è una cosa che dico alla società, ai giocatori. Dobbiamo stare tranquilli perché se a noi qualche anno fa ci avessero detto che dovevamo firmare per fare le prime sette partite stagionali con quattro vittorie e tre pareggi, avremmo firmato senza neanche pensarci. Oggi magari qualcosa lo si vuole far pesare a questa squadra, giustamente perché è il gioco delle parti. Noi non dobbiamo cadere in quel tranello“.

Infine un commento su Filippo Pili che ha raggiunto quota 100 presenze in biancoceleste: “Dovremmo dire che tutti i giocatori per noi sono uguali come tutti i figli per una mamma e un papà sono uguali. Non è così per me. Filippo è una persona speciale, ancora prima che un giocatore speciale. Oggi taglia un traguardo importante? Sì, più o meno. Io credo che Filippo sia lontanissimo dal traguardo da raggiungere nel Pietra Ligure Calcio. Per me è un giocatore importante, è un leader e un ragazzo che a volte tende ad assumersi ancora più responsabilità di quelle che ha. Se io conto gli errori di Filippo da quando è qua a Pietra Ligure penso di non riuscire a riempire le dita di una mano e fa il difensore centrale e ha giocato anche in squadre che per necessità dovevano subire tutte le domeniche. Quindi sono felice per questo traguardo intermedio che ha raggiunto. Penso che Filippo giocherà ancora tanti anni qui dentro. Filippo è un leader nato per questa squadra. un esempio di professionalità e di attaccamento. Un ragazzo speciale e spero che stia con me ancora per tantissimo tempo“.