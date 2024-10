Eccellenza, il Serra Riccò centra la prima vittoria in campionato. Gallotti: “L’ultimo posto stava stretto ai ragazzi”

Genova. Una vittoria dall’elevato peso specifico arrivata al termine di un match disputato con grande spirito di sacrificio e senso di abnegazione. Domenica pomeriggio il Serra Riccò allenato da mister Matteo Gallotti ha espugnato l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” superando il Celle Varazze con il risultato di 0-1.

A risultare decisivo è stato il rigore trasformato da Marrale, attaccante che grazie alla sua rete ha permesso al sodalizio genovese di conquistare i primi tre punti stagionali abbandonando l’ultimo posto in classifica. “L’ultimo posto stava stretto ai ragazzi – commenta mister Gallotti al termine del match – che dall’11 agosto danno tutto non mancando mai dal punto di vista dell’atteggiamento”.

“Venivamo – prosegue il tecnico – da due partite perse meritatamente non facendo le cose provate durante la settimana. Nei match precedenti al primo episodio avremmo rischiato di prendere gol. In settimana però avevo visto il giusto atteggiamento e la giusta voglia, questa vittoria è un premio che i miei ragazzi meritano. C’è voglia di fare, dobbiamo ricordarci che i ragazzi per la maggior parte sono nuovi”.

In seguito ai tre fischi che hanno decretato la conclusione dell’incontro la squadra si è riunita in cerchio al centro del campo per poi andare a salutare i numerosi tifosi giunti a Celle per sostenere i propri beniamini. “Quello che ci siamo detti al termine della partita – spiega Gallotti – non posso ripeterlo. Sono felice per l’ambiente, quest’anno vogliamo rifare quanto fatto l’anno scorso non dando solo il 100% ma addirittura qualcosa in più”.

Sui tifosi gialloblù: “Sono ragazzi che ci seguono ovunque andiamo. Sono rumorosi e fanno tifo. Anche per loro venire a Celle a tifarci per 97/98 minuti è tanta roba, non so quante squadre in Serie D possono vantare una tifoseria del genere”.

Infine l’allenatore del Serra Riccò ha risposto alla domanda relativa agli obiettivi del club: “Il nostro obiettivo stagionale è quello di arrivare a martedì e pensare di non aver fatto niente. Dobbiamo continuare con questa mentalità, divertirci e arrivare il prima possibile ad una quota che ci possa fare stare tranquilli”.