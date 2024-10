Pietra Ligure. “Ferocia, attaccamento al risultato e consapevolezza”. Una prestazione di grande ordine quella del Pietra Ligure, che ha colpito due volte e non ha mai dato l’impressione che avrebbe potuto subire gol dall’Arenzano. Matteo Cocco ha dichiarato che forse si poteva fare qualcosa in più in avanti, ma ha voluto sottolineare la bontà della prova dei suoi soprattutto sotto l’aspetto dell’atteggiamento e della gestione dei momenti.

Nell’esultanza dell’ambiente biancoceleste sta ancor di più la dimostrazione dell’importanza della vittoria di domenica. Ora sta al Pietra Ligure trovare la continuità di vittoria, provando sempre ad unire la prestazione oppure vincendo partite “sporche”, per recuperare il terreno perso e recitare un ruolo importante nel campionato di Eccellenza.

Un bel abbraccio c’è stato anche con Alberto Corradi. I due si stimano particolarmente e hanno due pensieri che hanno dei punti in comune tra di loro. Con le loro differenze, come normale che sia, ma la sintonia è chiara.