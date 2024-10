Eccellenza, il Serra Riccò espugna l’Olmo-Ferro: Celle Varazze sconfitto di misura (0-1)

Risultato: Celle Varazze 0-1 Serra Riccò (39’ Marrale)



Al 96’ l’arbitro fischia la fine dell’incontro. Termina così 0-1 un match estremamente maschio, una sfida in cui la voglia e la grinta del Serra Riccò hanno prevalso rispetto alle velleità di alta classifica del Celle Varazze.

Al 95’ il Celle Varazze cerca il pareggio alla disperata con anche il portiere Mitu salito in area di rigore, ma il Serra Riccò riesce a resistere.

Al 93’ Arbocò rileva un dolorante Marrale: ultimi sforzo per un Serra Riccò generosissimo.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’88’ il Celle Varazze reclama per un possibile calcio di rigore non concesso: ammonito Bottino per aver esagerato con le proteste.

All’87’ mister Valmati prova il tutto per tutto inserendo Anselmo al posto di Zampano: biancoblù a trazione estremamente offensiva.

All’86’ Akkari si accentra cercando la porta, ma Calabrò fa buona guardia respingendo in due tempi.

All’81’ Durante sfiora un eurogol clamoroso scegliendo di calciare al volo un pallone respinto dalla retroguardia avversaria: Calabrò vola deviando in corner, brivido per la formazione ospite.

Al 79’ il Serra Riccò opta per cambiare qualcosa: dentro Diakhate, fuori Biancato. Forze fresche davanti nel tentativo di sfruttare le possibilità in contropiede per i genovesi.

Al 72’ Akkari, appena entrato, viene sanzionato.

Al 71’ mister Valmati risponde sostituendo Battaglia: dentro Akkari al suo posto.

Al 70’ mister Gallotti opera il suo primo cambio con Canovi che rileva De Martini.

Al 67’ Bottino cerca la soluzione dalla distanza, ma il suo tentativo viene mirato da un difensore avversario.

Al 64’ il Serra Riccò tiene botta senza rischiare granché: continuano le difficoltà del Celle Varazze i negli ultimi 20 metri.

Al 57’ mister Valmati opta per operare due sostituzioni: Ventre e Durante rilevano Gnecchi e Damonte. Biancoblù estremamente offensivi, Zampano abbassato sulla linea dei difensori.

Al 50’ Biancato cerca di sorprendere Mitu sul primo palo, ma l’estremo difensore del Celle Varazze fa buona guardia bloccando.

Alle 16:01 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue visti durante i primi 45’.

Il primo tempo termina 0-1 senza ulteriori emozioni.

Al 42’ Damonte e Bonanni cercano di ristabilire la parità su situazione da corner, ma i loro tentativo non ottengono l’esito sperato.

Al 39’ Marrale si incarica della battuta trasformando il tiro dagli undici metri: Radu spiazzato, è 0-1 all’Olmo-Ferro!

Al 38’ ecco l’atteso colpo di scena. Bottino nel tentativo di allontanare il pallone stende un avversario nel cuore dell’area di rigore non lasciando dubbio al direttore di gara: sarà penalty per il Serra Riccò.

Al 35’ Bottino prova a svettare di testa da corner, ma il suo tentativo termina fuori misura.

Al 30’ resiste la parità all’Olmo-Ferro con il Celle Varazze che continua a sbattere sulla rocciosa retroguardia avversaria.

Al 22’ Righetti prova a sbloccare la sfida girandosi in maniera fulminea nel cuore dell’area di rigore, ma il suo tentativo termina sull’esterno della rete.

Al 15’ nota tattica: Celle Varazze in campo con il 4-3-1-2. Ad agire alle spalle delle due punte Battaglia e Righetti si alternano Gnecchi e Zampano, mentre Bonanni è incaricato di coprire maggiormente. Il regista è Panepinto, ma il rombo di centrocampo risulta essere estremamente mobile. 4-3-3 classico invece per il Serra Riccò.

Al 10’ dopo il brivido in apertura si segnala l’ottima reazione del Serra Riccò, che con buona costanza sta tenendo in apprensione la retroguardia dei locali.

Al 1’ pronti, via e il Celle Varazze riesce immediatamente a rendersi pericoloso con Righetti che, di testa, scheggia la traversa della porta difesa da Calabrò: brivido per il Serra Riccò.

Alle 14:59 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Le formazioni

Celle Varazze: 1 Mitu, 2 Calcagno, 3 Damonte, 4 Bottino, 5 Guida (C), 6 Gnecchi, 7 Righetti, 8 Bonanni, 9 Battaglia, 10 Panepinto, 11 Zampano.

A disposizione: 12 Tredici, 13 Saracco, 14 Ventre, 15 Schirru, 16 Durante, 17 Galatolo, 18 Anselmo, 19 Preti, 20 Akkari.

Allenatore: Enrico Valmati.

Serra Riccò: 1 Calabrò, 2 Erroi, 3 Milite, 4 Pascucci, 5 Vincenzi, 6 Beninati (C), 7 Scalzi, 8 Dotto, 9 Marrale, 10 De Martini, 11 Biancato.

A disposizione: 12 Preti, 13 Tripi, 14 Fossati, 15 Romanelli, 16 Matarozzi, 17 Tirtja, 18 Arbocò, 19 Canovi, 20 Diakhate.

Allenatore: Matteo Gallotti.

Arbitro del match è il signor Davide Scalvi della sezione di Lodi, Michele Bernardini e Gezim Rushanaj gli assistenti (entrambi provenienti da Genova).

Presentazione

Celle Ligure. Oggi pomeriggio presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” Celle Varazze e Serra Riccò si sfidano in occasione di una delle gare valevoli per la terza giornata del campionato di Eccellenza. I padroni di casa, dopo aver ottenuto 4 punti in occasione delle prime due uscite, andranno a caccia di una vittoria per poter alimentare le proprie velleità di alta classifica. Necessita di sbloccarsi invece il Serra Riccò, fanalino di coda a quota zero punti.