Una buona S.F. Loano perde contro il Campomorone, fatale la zampata di Zunino

Campomorone 1 (9′ Zunino) – S.F. Loano 0

Vittoria pesante per il Campomorone Sant’Olcese. Grazie a una zampata di Zunino dopo poco meno di 10 minuti la squadra dei mister Alessi e Monteforte coglie i primi tre punti in campionato, dopo il pareggio contro l’Athletic. Partita tutt’altro che semplice però. La gara è stata tutt’altro che semplice. Loano più manovriero, Campomorone forte nel ribaltare l’azione a più riprese. Tante occasioni ambo i lati, con i loanesi che hanno avuto occasioni nitide ma che non sono riusciti a trovare la prima rete dopo lo 0 a 0 contro il Rivasamba. Match vibrante con numerosi cambiamenti di fronte, in cui il 4-3-3 loanese e il 3-5-2 genovese si sono affrontati a viso aperto. Prestazioni positive che avrebbero reso il pareggio il risultato più giusto. Ma a far festa è il Campomorone grazie alla rete del suo bomber.

La partita minuto per minuto

95′ Ultima occasione Loano, punizione al limite dell’area. Campelli ci prova ma la palla si infrange contro la barriera. Si chiude qui!

94′ Bordata di Destito, gran parata di Ghizzardi.

93′ S.F. Loano ancora pericolosa con Carastro che dal limitare dell’area piccola calcia a incrociare ma fuori

91′ Bella ripartenza del Campomorone, palla però sul fondo. Ultime speranze per la S.F. Loano.

90′ Quattro minuti di recupero.

86′ La calcia Campelli ma troppo sul portiere. Ferro respinge di pugno.

85′ Cross di Tona, ma nessuno ci arriva rinvio dal fondo. In questa fase la S.F. Loano, dopo un bel secondo tempo, sta faticando a trovare varchi. Ora però una punizione interessante da mettere al centro dell’area.

80′ Bonifazio lascia spazio a Canteruccio.

79′ Ferro superlativo! Lancio verticale in area di Campelli, tiro al volo di Carastro. Il portiere si distende e indirizza sulla traversa.

77′ Fallo in attacco di Halaj sanzionato con il cartellino giallo.

76′ Cambio nel Campomorone. Out Montemagno, in Marzi.

74′ Bonifazio si accentra bene ma non riesce ad angolare la conclusione.

71′ Puddu prende il posto di Vierci. Dentro anche Staltari per Valentino in precedenza.

68′ Cambia anche il Campomorone. Tavaroli esce. Chirone entra.

67′ Bella azione del Campomorone che porta Montemagno a calciare di prima nel centro dell’area. Potente ma centrale, se avesse angolato sarebbe stato difficilissimo per Ghizzardi arrivarci.

65′ Corner dalla sinistra di Campelli. Carastro si ritrova la palla tra i piedi all’altezza del secondo palo ma calcia sull’esterno della rete.

61′ Primo cambio: Maccagno lascia spazio a Carastro.

53′ Vierci si accentra e calcia. Tiro centrale e debole.

49′ Super Ferro su Vierci! L’esterno loanese riceve sulla destra, entra in area e punta Tona. Gran tiro a incrociare ravvicinato. Ferro si distende e tocca quanto basta per mandare la palla sul palo.

47′ Bella punizione calciata da Trabacca verso il secondo palo. Galli si avventa sul pallone contrastato da Basso. Palla sul fondo.

46′ Si riparte. Subito in avanti il Campomorone. Fallo di Balla, ammonito.

Secondo tempo

45′ Finisce senza recupero un primo tempo ben giocato da entrambe le squadre e con occasioni ambo i lati. Partita apertissima.

44′ Ripartenza velocissima del Loano sulla destra con Campelli che porta palla e poi serve sulla corsa Maccagno, che si dirige rapidamente in area ma sul più bello se la allunga troppo favorendo l’uscita di Ferro. Proteste veementi del Campomorone per un fallo non segnalato a inizio azione.

43′ Alberto controlla un pallone alto ma non si accorge dell’arrivo di Montemagno. Fallo e ammonizione per il centrale loanese.

40′ In questa fase Cattardico ha invertito gli esterni del tridente. Maccagno si è spostato a destra mentre Vierci ora gioca a sinistra.

37′ Chiusura di Tona sulla fascia. Ammonito per un tocco di mano, anche se il cartellino pare abbastanza severo. Punizione calciata verso il portiere da Campelli. Nessuno riesce però a toccarla. Blocca Ferro.

35′ Si rivede in avanti il Campomorone, pericolosissimo con Tavarone che dal cuore dell’area calcia a botta sicura verso la porta. Palla deviata che finisce sopra alla traversa.

33′ Il Campomorone sbaglia due ripartenze dal basso di fila. La prima produce un fallo laterale per gli avversari. Ora i genovesi regalano un corner, ma la difesa riesce a respingere angolo e relativi controcross.

30′ Bella combinazione della S.F. Loano. Maccagno allarga per Halaj, che chiude il triangolo. Ma l’esterno non riesce a inquadrare la porta e calcia alto.

26′ Traversa Loano! Risponde la S.F. Loano con un gran cross dalla sinistra di Vierci. Halaj si avventa sul pallone disturbato da un difensore e colpisce la traversa.

25′ Conclusione dal limite di Zunino. Para a terra senza problemi Ghizzardi.

23′ Bordata centrale di Halaj dal limite. Ferro non trattiene ma poi la fa sua.

19′ Occasione Campomorone. Cross dalla sinistra. Montemagno da due passi colpisce di testa ma Ghizzardi smanaccia in corner. L’impressione è che l’attaccante avrebbe potuto fare meglio.

16′ Ripartenza veloce della S.F. Loano con Halaj che protegge bene palla e allarga per Vierci. L’ex Finale porta palla e conquista una punizione pericolosa dal limite. Ammonito Zanoli per fallo. Punizione poi calciata contro la barriera da Campelli.

15′ Fallo di Basso a centrocampo sanzionato con il cartellino giallo.

9′ Campomorone avanti! Azione che si sviluppa sulla sinistra, Tavaroli mette al centro dove Montemagno calcia verso la porta. Conclusione debole ma che Zunino da dentro l’area piccola spinge dentro.

Nota tattica: le squadre si sfidano con due moduli diversi. Modulo 4-3-3 per la S.F. Loano. Il Campomorone risponde con il 3-5-2.

5′ Prima fase di gara con la S.F. Loano tutt’altro che guardinga. Spinge subito la squadra di Cattardico, che conquista il primo corner della partita. Nulla di fatto però.

1′ Partiti, locali incaricati del calcio di inizio.

Primo tempo

Campomorone Sant’Olcese: 1 Ferro, 2 Tona, 3 Damonte, 4 Franchi, 5 Zanoli, 6 Galli, 7 Tavaroli, 8 Trabacca, 9 Montemagno, 10 Fassone, 11 Zunino. A disposizione: 12 Rainone, 13 Turone, 14 Traverso, 15 Tassone, 16 Campaner, 17 Mataloni, 18 Chirone, 19 Marzi, 20 Fabbri. Allenatore: Diego Alessi.

San Francesco Loano: 1 Ghizzardi, 2 Campelli, 3 Leo, 4 Alberto, 5 Balla, 6 Basso, 7 Maccagno, 8 Valentino, 9 Halaj, 10 Bonifazione, 11 Vierci. A disposizione: 12 Gallo, 13 Oxhallari, 14 Buonocore, 15 Puddu, 16 Staltari, 17 Marzano, 18 Canteruccio, 19 Destito, 20 Carastro. Allenatore: Cristian Cattardico.

Arbitro: Trabucco di Chiavari. Assistenti: Rushanaj di Genova e Plaka di Savona.

Genova. Sfida suggestiva con tre allenatori molto noti nella provincia di Savona. Da una parte il Campomorone del duo Alessi-Monteforte. Dall’altra la neopromossa San Francesco Loano di mister Cattardico, che schiera fin da subito titolare il nuovo innesto Manuele Maccagno. Entrambe le squadre sono alla ricerca della prima vittoria e dei primi goal. Alla prima giornata, il Campomorone ha pareggiato 0 a 0 contro l’Athletic Club Albaro. La S.F. Loano ha fermato con lo stesso risultato il Rivasamba, squadra che ambisce alla vittoria del torneo insieme al Celle Varazze e al Pietra Ligure.