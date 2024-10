Eccellenza, Campomorone batte S.F. Loano. Alessi: “Migliorare il possesso. Obiettivo? Rimanere in zona playoff”

Campomorone. Bisognava aspettare solamente la seconda giornata di campionato per aspettare la prima vittoria del Campomorone di Alessi. Vittoria per 1 a 0 contro la neopromossa S.F. Loano, che porta la squadra a 4 punti e ad un buon inizio di campionato, con ancora 0 reti concesse. Decisiva la rete del neo acquisto Zunino.

“Ci siamo ripresi quello che ci spettava forse la scorsa domenica”, così inizia l’intervista l’allenatore biancoblù, che fin da subito ha voglia di riscatto: “Abbiamo avuto due occasioni enormi per andare sul 2-0. Poi il calcio è questo, questa volta c’è andata bene perché sul finale comunque ci hanno un po’ schiacciato, non abbiamo avuto la forza e la lucidità di gestire il pallone e andare nella loro metà campo, su questo facciamo fatica”.

Nonostante la vittoria, c’è ancora qualche dettaglio da limare, anche se la squadra genovese ha mostrato ottimi spunti palla al piede, uno tra tutti le micidiali ripartenze: “Con la palla si può e dobbiamo fare meglio, è nelle nostre corde. Bisogna migliorare ed essere più lucidi nelle scelte e anche tecnicamente più precisi di oggi. Abbiamo sbagliato delle verticali facili dove si potevano creare occasioni importanti, non possiamo permettercelo”.

Una squadra che da molti è stata indicata come possibile rivelazione del campionato. Con un gruppo assodato e lo stesso allenatore, si potrebbe parlare ben più di rivelazione: “C’è stata una crescita dall’anno scorso ed è il mio secondo anno qua con i ragazzi. Poi abbiamo cercanto di implementare in rosa i giocatori giusti per farci crescere ulteriormente. Il nostro obiettivo secondo me deve essere quello di stare nelle posizioni playoff“.

Monteforte è sempre stato lo spunto primario di mister Alessi, da quest’anno potrà contare sulla sua figura avendolo nello staff come vice: “Il mister si è messo a completa disposizione sia mia che dei ragazzi, è un aiuto prezioso. Con tutti i ragazzi ha un ottimo rapporto, lo vedo nei loro occhi che hanno grossa stima e lo vanno a cercare e ad ascoltare. Fa piacere avere un uomo del suo spessore con noi“.

Per finire, l’allenatore ha dedicato alcune parole ad uno dei ‘Man of the match’ della partita, Ferro: “Ha fatto delle ottime parate. Il ragazzo viene da un po’ di anni dove doveva emergere ma ha giocato poco. Quest’anno è il suo anno, deve metterselo solo in testa e lavorare, ha del potenziale“.