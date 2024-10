Eccellenza, il Pietra Ligure non va oltre il pari in una partita nervosa contro un tosto Bogliasco

BOGLIASCO VS PIETRA LIGURE 0-0

Si conclude una partita decisamente intensa, segnata da svariati episodi, su tutti le due espulsioni: la prima per Gasco del Pietra e la seconda per Salvini del Bogliasco.

Entrambe le squadre, sin dall’inizio, non hanno mai rinunciato ad attaccare, hanno espresso un gioco molto propositivo e aggressivo, ma allo stesso tempo attento e prudente, senza sbavature. Partita inoltre decisamente nervosa, caratterizzata da numerosi falli, cartellini e proteste. La squadra di Cocco si è affidata molto al suo numero 11 Sogno, che in più occasioni ha sfiorato il gol, colpendo una volta il palo. Il Bogliasco invece ha sfruttato l’ottima prestazione di Sighieri. Partita dunque che termina sul punteggio di 0-0, incontro tutt’altro che noioso nonostante il risultato.

90’+ 4 L’arbitro fischia tre volte! Finisce qui un’entusiasmante partita con un risultato bugiardo di 0-0.

90’+3 Aggiunto un minuto di recupero ai precedenti 3.

90’ Cartellino giallo per Mister Cocco

89’ Entra Sciaccaluga Federico per Sciaccaluga Guglielmo per il Bogliasco.

88’ Occasionissima Bogliasco! Moltedo a tu per tu con Vernice si fa ipnotizzare dall’estremo difensore che mantiene il risultato sullo 0-0 con un miracolo.

87’ Ancora Pietra, stavolta Borlotti da fuori che sfiora il palo. Attimi finali intensissimi.

85’ Sfiora il gol il Pietra con un gran tiro al volo di Insolito Gianmarco che ha avuto un ottimo impatto sulla partita.

82’ Entra col numero 16 Fanchini al posto di Sighieri per il Bogliasco.

80’ Prova Moltedo da fuori per i padroni di casa, pronta parata di Vernice.

79’ Ancora animi tesi in occasione di un fallo ai danni di Orlando.

79’ Sfiora il gol Insolito Gianmarco con un tiro da fuori deviato. Angolo per il Pietra.

77’ Doppio cambio per il Pietra: esce col numero 14 Faedo ed entra col numero 7 Insolito Gianmarco. Esce col numero 5 Odasso per il numero 19 Franco

72’ Bell’uscita di Balducci che neutralizza l’attacco biancoceleste.

70’ Ci si continua a spostare da un’area all’altra, partita ad altissimo livello di intensità fisica.

66’ Contatto dubbio nell’area di rigore del Bogliasco. Rimane a terra un giocatore del Pietra, tutta la panchina in piedi a protestare, l’arbitro ferma il gioco per permettere ai soccorsi di curare Dominici, che si prende un cartellino giallo una volta rialzatosi in piedi.

65’ Calcio d’angolo per il Pietra. Continuano a spingere gli ospiti dalla destra.

63’ Cartellino giallo per Odasso del Pietra.

60’ Entrambe le squadre attaccano e provano a trovare uno spazio, nessuna delle due sembra volersi accontentare del pareggio.

57’ Angolo per il Pietra che ha alzato ora decisamente il ritmo.

55’ Bel numero di Insolito Gabriel, che prova il destro dal limite, trova di fronte a sè un attento Balducci.

53’ Bel tiro da fuori di Sogno da cui ne consegue calcio d’angolo per il Pietra Ligure, provano a spingere ora gli ospiti.

51’ Punizione per il Bogliasco. Continuano i falli, sta volta a favore dei padroni di casa che proveranno a rendersi pericolosi con questo calcio piazzato.

49’ Si riscaldano nuovamente subito gli animi, complice il secondo cartellino rosso della giornata.

48’ Subito colpo di scena! Arriva il secondo cartellino giallo per Salvini del Bogliasco! Si ritorna in parità numerica.

46’ Si riparte! Riprende la sfida tra Bogliasco e Pietra Ligure, sbuca anche il sole in occasione del fischio dell’arbitro.

Secondo tempo

45’ + 4 L’arbitro fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi, terminati i 4 minuti aggiuntivi.

45’ Ancora Sighieri, questa volta prova lui il tiro dalla distanza rientrando sul destro, pallone che finisce alto sopra la traversa.

45’ Gran giocata di Sighieri che dribbla nello stretto un difensore del Pietra Ligure e serve Mura, che svirgola il tiro finale.

44’ Bogliasco che mantiene il possesso e spinge, provando a sfruttare la superiorità numerica.

41’ Ancora Faedo in ribattuta da calcio d’angolo, respinge prontamente la difesa del Bogliasco.

40’ Faedo in solitaria conquista un calcio d’angolo per il Pietra Ligure, ancora avanti gli ospiti.

37’ Incredibile occasione del Pietra! Nonostante l’inferiorità numerica Insolito Gabriel avanza sulla destra e buca la difesa di casa, serve dentro Sogno che a due passi dalla porta colpisce il palo. Sfiora il gol il Pietra Ligure.

36’ Nuovo tiro per il Pietra Ligure da parte di Giraudo che non impensierisce però un attento Balducci.

33’ Cartellino giallo per il capitano del Bogliasco che stende Sogno. Continua il nervosismo in campo.

32’ Cartellino giallo per Mura che ferma a centrocampo una ripartenza del Pietra. Partita che inizia a diventare abbastanza nervosa.

31’ Grande occasione per il Bogliasco! Da calcio d’angolo spizza di testa Orlando che va vicinissimo al gol.

30’ Punizione di Sighieri deviata, palla in corner.

27’ Colpo di scena! Cartellino rosso diretto per Gasco del Pietra Ligure che tiene la maglia a Mura e gli impedisce di andare verso la porta. Posizione da ultimo uomo che condanna il numero 2 bianco celeste. Non mancano le proteste per questa decisione.

25’ Bogliasco che conquista punizione dalla tre quarti campo da un rinvio di Balducci. Calcio piazzato che può diventare pericoloso.

23’ Pietra che prova a infilare i padroni di casa ma senza successo, difesa del Bogliasco che copre molto bene tutti gli spazi impedendo agli ospiti di salire.

21’ Mura fa salire la sua squadra partendo in profondità e conquista campo in modo pericoloso.

20’ Partita molto vivace, continui capovolgimenti di fronte.

17’ Altra ammonizione per i padroni di casa, stavolta per il numero 10 Sighieri, non mancano le proteste verso l’arbitro, ma il calcio di punizione è ormai assegnato.

15’ Grande occasione per il Pietra! Tiro da fuori area di mancino di Insolito che incrocia e sfiora il palo.

14’ Ammonizione per Salvini del Bogliasco.

13’ Fallo in attacco mentre la sfera attraversava l’area. Bogliasco che può ripartire dal suo portiere.

12’ Sogno conquista una punizione dalla tre quarti campo per il Pietra Ligure, contrasto duro col capitano del Bogliasco.

11’ Linea difensiva del Pietra molto alta, ospiti che cercano di asfissiare il Bogliasco col pressing

10’ Campo particolarmente scivoloso, già un paio di giocatori sono scivolati sul terreno non in condizioni ottime.

8’ Cross deviato dalla barriera di casa, Pietra Ligure che rimane in possesso.

7’ L’arbitro fischia fallo dal limite dell’area del Bogliasco. Da posizione molto defilata il Pietra si appresta a battere

6’ Ancora Insolito pericoloso per il Pietra Ligure, insiste sulla destra e fa avanzare la sua squadra conquistando rimessa laterale vicino alla bandierina.

5’ Pietra che reagisce con Gabriel Insolito, il quale conquista con un contrasto un prezioso corner.

3’ Bogliasco che prova con un cambio gioco verso Sighieri a infilzare in profondità il Pietra Ligure, pallone che finisce sull’ out di sinistra.

2’ Prima fase di studio per le due squadre che cercano spazi da attaccare con attenzione.

1’ Si parte! Pietra Ligure in tuta bianco celeste e padroni di casa in muta nera.

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Bogliasco: 1 Balducci; 2 Orlando; 3 Sciaccaluga G.; 4 Guidotti; 5 Lorefice; 6 Alocca; 7 Moltedo; 8 Carnemolla; 9 Mura; 10 Sighieri; 11 Salvini. A disposizione: 12 Girardi; 13 De Paolis; 14 Travaglino; 15 Sciaccaluga F.; 16 Fanchini; 17 Sbolgi; 18 Pisotti; 19 Bagliano; 20 Alesso. Allenatore: Davide Palermo.

Pietra Ligure: 1 Vernice; 2 Gasco; 3 Pili; 4 Sancinito; 5 Odasso; 9 Dominici; 11 Sogno; 13 Borlotti; 14 Faedo; 15 Giraudo; 20 Insolito Gabriel A disposizione: 12 Romano; 6 Lufi; 7 Insolito Gianmarco; 8 Puddu; 10 Gibertini; 16 Guardone; 17 Aicardi; 18 Castiglione; 19 Franco Allenatore: Matteo Cocco.

Arbitro della partita il signor Ludovico Grandi di Novi Ligure. Assistenti: Florjana Doci e Osama Chamchi di Savona

Bogliasco. Buon pomeriggio a tutti dal campo “Riccardo Garrone” di Bogliasco dove sta per andare in scena la sfida tra Bogliasco e Pietra Ligure, valevole per la seconda giornata del campionato di Eccellenza “A”.

I biancocelesti, reduci da un punto conquistato contro il Molassana, vanno a caccia della prima vittoria in campionato. I padroni di casa proveranno invece a rialzarsi dopo l’esordio amaro con l’Arenzano terminato 4-0 in sfavore dei neopromossi.