Eccellenza, altro pari per il Pietra Ligure. Cocco: “Per niente soddisfatto del punto, mancata concretezza”

Bogliasco. “Non sono soddisfatto nella maniera più assoluta del pareggio. Credo che ci siano state almeno tre partite dentro l’unica partita“. Inizia così il commento di mister Matteo Cocco dopo la trasferta del suo Pietra Ligure contro il Bogliasco terminata a reti bianche.

Cocco, tuttavia, spende buone parole per l’atteggiamento della squadra al momento dell’espulsione di Gasco nel primo tempo: “Correvamo il rischio di disunirci o dall’altra parte di perdere in pericolosità offensiva e di rinunciare alle situazioni che ci appartengono di più. Devo essere onesto, sono soddisfatto di quello che ho visto nell’atteggiamento. Ho visto una squadra unita, che si è aiutata e che nella difficoltà sa tirare fuori qualcosa che che ci verrà molto utile nel nostro cammino. Nel momento in cui loro sono rimasti con un uomo in più, abbiamo scelto di non cambiare calciatori ma di chiedere un sacrificio a Sancinito in un ruolo non suo. Lui è stato fantastico per l’applicazione e la disponibilità. Abbiamo chiesto agli esterni di farsi un mazzo notevole in fase difensiva e abbiamo avuto disponibilità da tutti i ragazzi”.

“Cosa ci serve per trovare la vittoria? Giocare in 11 contro 11 per 90 minuti anziché per 28-29 sicuramente può essere un aiuto. Detto questo, credo sia mancata un pizzichino di concretezza offensiva. Io non voglio parlare delle cose che noi non possiamo controllare, come le decisioni arbitrali con cui ci possiamo solo convivere nel bene o nel male. Sono state tante le situazioni in area di rigore pericolose, di uno contro uno davanti al portiere, di palle pulite e colpite di testa e calciatori che sono arrivati a tirare liberi dal limite. Io credo che se sappiamo stare dentro a questo momento, alla fine tutto si equilibra”, chiosa il tecnico.