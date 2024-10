Eccellenza, altra sconfitta per l’Arenzano. Corradi: “Iniziato così male solo al mio primo anno qui ma non dobbiamo deprimerci”

Pietra Ligure. “Sinceramente così negativo oggi io non lo sono. Rispetto a domenica scorsa i ragazzi ci hanno provato. Questo è un momento che non ci gira neanche troppo bene, nel senso che prendiamo dei gol in momenti dove la partita è in pieno equilibrio e poi succede qualcosa. È evidente che siamo in difficoltà, che non siamo brillanti, che stiamo faticando, che ho diverse individualità che sono sotto tono. Però io a questi ragazzi più di tanto in questo momento non posso chiedere”. Questo l’inizio del commento post partita di mister Alberto Corradi a margine della sconfitta per 2-0 in casa del Pietra Ligure.

“Abbiamo provato a modificare anche il modo di rompere la partita, non siamo capaci a giocare sporco – prosegue -. L’ultima parte di partita gli ho chiesto di farlo ma continuavamo con un giro che poi diventa sterile. Quando le squadre avversarie si mettono basse e difendono forte, così come ha fatto il Pietra nell’ultima fase della partita, poi rischi di dare il via a ripartenze. Rimane che, rispetto a domenica scorsa, abbiamo lavorato molto bene sulle preventive e preso poche imbucate da una squadra che ha grandissima qualità in quella fase. Sotto quell’aspetto ho visto un miglioramento, per il resto c’è da lavorare, da cercare lo stato di forma e non deprimersi“.

Solo una vittoria in quattro partite, le restanti tutte sconfitte. In campionato l’Arenzano è partito con il freno a mano tirato rispetto alle scorse stagioni più esaltanti, che avevano visto tanto gioco e giovani molto interessanti. Per Corradi la strada per rialzarsi è sicuramente il lavoro e far restare fuori la negatività: “Ricordo che questa squadra facilmente viene elogiata quando fa bene, ma rimane una squadra che costruisce una squadra d’Eccellenza con pochissime risorse e di quello ne siamo felici e orgogliosi. Non bisogna fare un dramma quando incontriamo squadre come il Pietra Ligure, che sono sicuramente più attrezzate di noi sotto certi aspetti. Però io credo che dobbiamo lavorare, tenere la testa alta, non deprimerci perché questo è un campionato lunghissimo. Come abbiamo fatto filotti positivi è successo in altre fasi di fare filotti negativi. Non abbiamo mai iniziato così male in Eccellenza, se non il primo anno. Tre sconfitte consecutive non mi ricordo di averle fatte e quindi i risultati dicono questo. sicuramente siamo in difficoltà. Deve essere un campanello d’allarme. Dobbiamo tenere le antenne lunghe perché sappiamo che dalla Serie D potrebbero retrocedere squadre e le retrocessioni potrebbero essere più ampie. Dobbiamo calarci nella parte di una squadra che deve riprendersi prima possibile, fare punti senza drammi. Abbiamo tutte le possibilità per uscire da questa situazione. Se un allenatore sapesse quali sono le note da suonare sarebbe semplicissimo perché l’avrei già fatto questa settimana, l’avrei fatto la settimana prima. Io non vedo altre ricette che allenarsi, come si continuano ad allenare i ragazzi perché si allenano bene, questo è in dubbio. È evidente anche negli allenamenti che qualche individualità non è al meglio della sua condizione. Credo che ognuno debba fare un esame di coscienza e cercarla. Quando riusciremo ad avere più di un giocatore che ha ritrovato la sua condizione arrivano anche i risultati”.

Mercoledì l’Arenzano tornerà a giocare un Coppa Italia. Di fronte l’Angelo Baiardo, battuto 2-1 nel match d’andata al Gambino: “Invece che fare tante parole o cercare di trovare soluzioni si gioca a calcio e si prova a ritrovare la condizione in campo. C’è la possibilità di far giocare chi ha giocato meno che ci può essere sicuramente in questo momento di grande aiuto e credo che sia quello. Di ricette particolari sinceramente non ne conosco se non quelle del lavoro, dell’allenamento e di essere giustamente arrabbiati ma di non fare psicodrammi particolari, perché questa è la condizione dell’Arenzano. Che dovessimo combattere fino alle ultime partite lo sapevamo in partenza, quindi a maggior ragione adesso dobbiamo calarci in questa parte”.

Un bel rapporto di stima con Matteo Cocco: “Abbiamo spesso condiviso opinioni, lavoro e via discorrendo. Secondo me è stata preparata bene da tutti e due gli allenatori. Lui l’ha preparata meglio di me perché ha vinto la partita. Noi ci conosciamo, sapevamo com’era. Mi ha messo qualche dubbio. Ha fatto una partita di Coppa Italia che ha giocato un po’ diversamente. Siccome giocava col Campomorone, che è una partita simile, probabilmente mentalmente l’allenatore l’ha preparata nello stesso modo. Potevo aspettarmi qualcosa di diverso, avevamo preparato anche quello. La mia grande preoccupazione era su questi giocatori molto forti che hanno davanti, soprattutto sugli esterni, dove in fase di gioco, in fase di gioco nostra, potevamo rischiare di dare spazio alle loro ripartenze”.

“Questa è stata una partita in equilibrio totale, c’era stato poco da parte nostra e sinceramente poco anche da parte loro fino al gol su rigore e 5 minuti dove abbiamo sofferto di più. Sicuramente un fattore mentale c’è, nel senso che un po’ di fragilità nel momento in cui abbiamo preso il gol. Però poi ho visto anche qualcosa di interessante subito dopo questa fase qui, perché la parte più bella forse era la fine del primo tempo dove qualcosa abbiamo creato. Però poi il secondo tempo è stato difficile. Quando le squadre decidono di portare a casa i risultati e stanno vincendo e noi siamo sotto, facciamo grande fatica a trovare spazi. C’è bisogno un po’ della giocata del singolo e evidentemente oggi non siamo particolarmente brillanti nel trovarla“, chiosa Corradi.