Varazze. E’ ancora in fase di accertamento l’esatta dinamica del tragico incidente avvenuto questa mattina sull’autostrada A10 Savona-Genova in direzione del capoluogo ligure, nel quale ha perso la vita l’operaio di origine marocchina ma da tempo in Italia, di soli 30 anni, iniziali K.M., a bordo del furgone che si è ribaltato sulla tratta tra Varazze e Arenzano, all’altezza del km 22: assieme a lui il collega di lavoro, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova, sbalzati entrambi fuori dal finestrino.

Per il giovane addetto, che stava recandosi ad un intervento di manutenzione stradale per una ditta esterna, residente a Borghetto Santo Spirito, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati a seguito del volo all’esterno dell’abitacolo e terminato sulla carreggiata.

“Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia per questa tragica perdita. Il Comune è disponibile a offrire supporto, qualora ce ne fosse bisogno, anche dal punto di vista umano”, è il commento del sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

Un incidente mortale sul lavoro, sul quale non sono mancate le prese di posizione delle stesse organizzazioni sindacali sul delicato tema della sicurezza nell’ambito dei diversi interventi in atto sulle nostre autostrade.

Sul luogo del sinistro autostradale ha operato la Polizia stradale impegnata nei rilievi e nei primi riscontri in merito a quanto accaduto: al vaglio il ribaltamento del furgone e cosa possa averlo provocato. Dunque, a livello di indagine, si attendono le prime risultanze da parte degli organi inquirenti in merito alla morte dell’operaio.

A lungo sono durate le operazioni di soccorso dei sanitari e la rimozione del mezzo incidentato e dei detriti sul tratto da parte dei vigili del fuoco, per il pieno ripristino delle condizioni di sicurezza: al momento si segnalano code di 2 km di coda a seguito del deflusso viario causato da un primo stop alla circolazione e ad una successiva ripresa soltanto ad una corsia di marcia.

Al momento, inoltre, altri 4 km di coda sula A10 tra Genova Prà e Genova Aeroporto sempre per un incidente.