Dibattito tra i candidati alle Regionali, Indipendenza: “Da Bucci parole intimidatorie verso il nostro candidato Rosson”

Liguria. Non sono mancate le “scintille” tra il candidato alla presidenza della Regione per il Movimento Indipendenza, l’avvocato Alessandro Rosson, ed il candidato per il centrodestra e sindaco di Genova Marco Bucci, al dibattito tra i candidati alle regionali organizzato ieri sera da IVG.it e Genova24.it.

Dicono da Indipendenza: “Al termine del dibattito pubblico per la campagna elettorale delle prossime regionali organizzato ieri sera da IVG e Genova24 all’Acquario di Genova il sindaco Bucci ha rivolto a Rosson parole dal tono intimidatorio: ‘Sei stato vergognoso e dovrai chiarire più in là durante la campagna elettorale’. Rosson aveva più volte accostato il sindaco Bucci al governatore Giovanni Toti in quanto comparivano sempre insieme durante i numerosi eventi elettorali di entrambi, motivo per cui alla domanda di un giornalista: ‘Chi avrebbe buttato giù dalla torre Bucci’ ha indicato Rosson, nome diverso dai due proposti dal giornalista’ per poi ribattere prontamente di aver ‘scherzato'”.

“Rosson, nel replicare a Bucci di avere avuto una caduta di stile, ha semplicemente affermano che la democrazia significa anche avere idee differenti e contrastanti e che durante il confronto ha portato avanti le idee e il programma del partito sottolineando che era sotto gli occhi di tutti il fatto che Bucci e Toti andavano sempre a braccetto a ogni evento sul territorio Ligure e che questo ‘disimpegno su Toti’ da parte di Bucci era alquanto ridicolo”.