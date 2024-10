Dibattito tra i candidati alle Regionali, Ciangherotti (FI): “Bucci concreto e preparato, dietro di lui il deserto”

Albenga. “Idee chiare, zero politichese e tanta sostanza. Così Marco Bucci ha oscurato i candidati alla presidenza della regione Liguria durante il confronto elettorale organizzato da Genova24/IVG. Andrea Orlando vuole riportare la Liguria indietro di vent’anni, soprattutto su sanità, infrastrutture e turismo”. Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, vice-coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali in Liguria.

“In tema di ambiente ed economia, il candidato del Partito Democratico è completamente intrappolato nelle maglie dell’ambientalismo estremo, che blocca lo sviluppo senza offrire soluzioni concrete alle sfide del futuro. Inoltre, fa sorridere pensare che Orlando non sappia nemmeno dove si trovino le città savonesi i cui sindaci sono candidati nella sua lista per la provincia di Savona. Un dettaglio che dice tutto su quanto realmente gli importi di questo territorio”.

“Dall’altra parte, Marco Bucci ha colpito con interventi di pura concretezza, competenza e pragmatismo, le stesse qualità che hanno permesso a Genova di risorgere – grazie alla sua guida – e tornare a brillare come città di respiro internazionale. Bucci è pronto a portare questa visione vincente a tutta la regione, puntando sulle grandi opere e sul fare, non sui soliti no. Gli altri candidati? Meglio stendere un velo pietoso su un goffo tentativo di strappare visibilità”.