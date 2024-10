Provincia. Giornata da incubo per la viabilità savonese, dove il maltempo ha creato forti criticità su tutto il territorio. La Val Maremola (Tovo S. Giacomo in particolare) e la Val Bormida sono state tra le zone più colpite da questa prima ondata di maltempo (in attesa dell’allerta gialla/arancione prevista per la giornata di domani, giovedì 17 ottobre).

Nel corso dell’allerta gialla si sono registrati allagamenti diffusi, che hanno costretto le autorità locali a chiudere diversi tratti stradali, ma anche interruzioni di servizi, con i primi disagi già dalla mattinata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non sono migliorate e il quadro complessivo è peggiorato, spingendo Arpal a elevare l’allerta da gialla ad arancione per il levante e l’entroterra savonese a partire da domani. I sindaci della zona hanno previsto la chiusura delle scuole in alcune località, in attesa di ulteriori sviluppi nelle prossime ore [QUI TUTTE LE DECISIONI COMUNE PER COMUNE].

Di seguito il report riepilogativo delle principali criticità riscontrate sulle strade di competenza provinciale a seguito degli eventi meteorologici odierni:

Val Bormida e Savonese:

SP 5 dir loc. Fabbriche, Comune di Altare, chiusura per allagamenti, in previsione apertura in serata salvo nuovo peggioramento. Alle ore 17 è stata riaperta.

Maltempo, furia del Bormida ad Altare, Mallare e Dego

Sp 61 loc. ponte della volta, Comune di Cairo M., chiusa per allagamenti in mattinata, in previsione apertura in serata salvo nuovo peggioramento. Alle ore 17 è stata riaperta.

SP 29 loc. San Giuseppe in Comune di Cairo Montenotte: sottopasso chiuso in mattinata perchè il Bormida non riceveva le acque espulse dalle pompe; riaperto alle ore 16 circa.

SP 12 loc. Palazzo Cappa, smottamento a monte da terreno privato, segnalato pericolo, strada percorribile.

SP 12 loc. San Bartolomeo: smottamento a monte, segnalato pericolo, strada percorribile, intervento di sgombero materiale previsto per domani.

SP 36 km 6+500 circa, smottamento a monte, segnalato pericolo, strada percorribile, intervento di sgombero materiale previsto per domani.

Zona Finalese

SP 17 km 5+500 comune Calice Ligure frana a monte circolazione a senso unico alternato, in attesa di valutazione più precisa a seguito di sopralluogo a breve; alle ore 18 parzialmente sgombrata, senso unico alternato a vista.

SP 490 km 38+400 al confine tra i comuni di Finale Ligure e Tovo S. Giacomo, frana a monte, strada chiusa, sta lavorando l’impresa, ma la situazione si dimostra complessa; si conferma chiusura almeno fino a domani.

SP 490 km 36+800 smottamento a valle: restringimento di carreggiata con senso unico alternato a vista.

SP 4 km 3+000 circa Comune Tovo S. Giacomo, ha ceduto il parapetto lato valle sull’argine fluviale, chiusa per il tempo necessario per la messa in sicurezza, la viabilità ripristinata nel pomeriggio;

SP 60 km 6+400 comune di Toirano, smottamenti a monte, intervenuti i nostri cantonieri, la strada é percorribile.

SP 54 km 1+800 circa in Comune di Noli, cedimento del piano viabile, in corispondenza di muro di sostegno della strada lesionato, restringimento di carreggiata con senso unico alternato con semaforo, si monitora la situazione per eventuali evoluzioni

Zona Ingauna

SP 14 comune Nasino, SP 6 comune Casanova Lerrone, SP 35 comune Arnasco piccoli/ medi smottamenti con parziale interessamento della carreggiata; le strade sono tutte percorribili.

IVG ha seguito l’intera giornata con aggiornamenti in tempo reale, e continuerà a monitorare la situazione durante la notte e domani.