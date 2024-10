“Dalla parte giusta”: Roberto Arboscello chiude la campagna elettorale in dialogo con Gioele Dix

Domani, mercoledì 23 ottobre alle ore 21:00, presso la Sala Pippo Rebagliati (Chiamata Porto) in Piazza Pippo Rebagliati 2 a Savona, si terrà l’evento conclusivo della campagna elettorale di Roberto Arboscello. In questa occasione speciale, Arboscello dialogherà con Gioele Dix, noto attore e comico, in un incontro dal titolo “Dalla parte giusta”.

Questo evento segna l’ultimo appuntamento pubblico di una campagna elettorale intensa e appassionata, in cui Roberto Arboscello ha messo al centro del dibattito i bisogni del territorio savonese, della Valbormida e di tutta la Provincia. Con Gioele Dix, si affronteranno temi che riguardano il presente e il futuro della Liguria, in un’atmosfera di riflessione e partecipazione.

Durante la serata, Arboscello ripercorrerà il suo impegno per garantire alla Provincia di Savona un ruolo centrale nella prossima stagione politica.

Ringraziando chi lo sta sostenendo, verrà lanciato un appello. “Il momento di fare la differenza è ora!”, è il messaggio forte e chiaro. Domenica 27 ottobre e lunedì 28 ottobre si vota per il cambiamento della Liguria e ogni singolo voto è importante. “Ogni persona ha il potere di fare la differenza. Possiamo farcela!”.