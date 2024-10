Da Loano a Los Angeles: la band Sevi candidata nella categoria “Best Alternative Music Performance” ai Grammy Awards

Loano. Dal palco del Festival Internazionale a quello dei Grammy Awards di Los Angeles. E’ ciò che potrebbe succedere alla band bulgara Sevi, che lo scorso 13 luglio si è esibita sul palco allestito in piazza Italia e che ora potrebbe ottenere un prestigiosissimo riconoscimento nell’ambito del più importante premio musicale del mondo.

Nei giorni scorsi, infatti, la commissione del Grammy ha inserito il nome della band tra quelli in nomination per la categoria “Best Alternative Music Performance” per il singolo “World That Doesn’t Fit”, lo stesso brano che i Sevi hanno eseguito durante la loro esibizione al Festival in quella che è stata l’unica tappa italiana del loro tour europeo. Sul palco Sevi ha anche duettato con la Altermagica Band. Un risultato che premia il particolarissimo stile della band, che unisce una voce molto potente (quella della cantante Svetlana Bliznakova) ad un sound riconoscibile e trascinante.

I Sevi sono Svetlana Bliznakova (Sevi), Rally Velinov, Peter Petrov e Stone Angel. Auspicabili graditi ospiti al Festival Internazionale di Loano anche per l’edizione 2025, non resta che fare il tifo per loro in vista della serata dei Grammy Awards, in programma il 2 febbraio a Los Angeles.

Conosciuti come uno dei gruppi rock di maggior successo in Bulgaria, i Sevi hanno catturato l’attenzione del pubblico con il loro stile originale e riconoscibile, la potente voce femminile e le canzoni melodiche che possono essere spesso ascoltate alla radio. Finora la band ha fatto parte della scaletta dei più grandi festival in Bulgaria e ha all’attivo numerosi concerti in Europa.

La loro musica è stata molto apprezzata da artisti famosi come Johnny Gioeli (Axel Rudi Pell), Thomas Vikstrom (Therion), Jen Majura (Evanescent), Luca Princiotta (Doro Pesch), che hanno anche partecipato a collaborazioni con Sevi nei loro album. I Sevi sono stati inoltre invitati ad aprire gli spettacoli di grandi star come Europe, Black Stone Cherry, Tom Keifer, Nightwish ed Evanescent a Sofia.

Al seguente link è disponibile il filmato dell’esibizione tenutasi a Loano: www.facebook.com/SEVIband/videos/1199181591288739