Da Confcommercio Savona un nuovo corso per formare agenti e rappresentanti di commercio

Savona. È in partenza in Confcommercio Savona un nuovo corso che ha come obiettivo formare nuovi agenti e rappresentanti di commercio.

L’iniziativa è promossa da Asfoter, l’ente di formazione di Confcommercio Savona, e prevede un percorso di 80 ore (40 in aula e 40 a distanza on-line) con l’obiettivo di formare figure ad alta specializzazione, che devono operare con grande professionalità nel settore.

Una nuova possibilità di lavoro, oltre che l’opportunità di andare a dare linfa a un settore che ha bisogno del ricambio generazionale.

A tracciare il quadro è Maurizio Terzi, presidente provinciale Agenti FNAARC-Confcommercio Savona: “Gli agenti di commercio sono sempre meno e con un’età media più alta, oggi è di 52 anni”. E’ il grido di allarme che si leva dall’organizzazione di categoria degli agenti e rappresentanti di commercio , che in provincia rappresenta 371 professionisti e ora chiede più attenzione per il settore.

“Un numero insufficiente per rispondere alle esigenze del mercato – spiega Terzi, presidente provinciale Agenti FNAARC – Auspichiamo che dal corso in partenza in Confcommercio possano arrivare nuove forze, giovani motivati a intraprendere un lavoro che offre molte soddisfazioni. Alle imprese tuttavia chiediamo più attenzione: gli agenti di commercio sono gli ambasciatori di molte piccole e medie realtà, che rappresentano la spina dorsale della nostra economia, e che si sono sviluppate e continuano a vendere i propri prodotti e servizi grazie alla nostra figura professionale. Da una parte gli agenti garantiscono una presenza commerciale sul mercato anche a chi non potrebbe permettersi un venditore alle dirette dipendenze, sono un presidio del territorio e, con la loro presenza, difendono le imprese anche dalla concorrenza delle vendite on-line. Ma dall’altra sono costretti a gestire in prevalenza più mandati contemporaneamente per sostenere i costi della propria attività”.

Negli ultimi anni, però, il numero di agenti e rappresentanti di commercio è diminuito. In Italia si parla di 4.000 figure in meno ogni anno: ora sono 209 mila, di cui 18 agenti sono prossimi alla pensione. Numeri che vanno paragonati con le 57 mila aziende preponenti che si avvalgono degli agenti. Vuol dire che su scala nazionale il 74% gli agenti è plurimandatario, solo il 26% monomandatario. Le donne agenti di commercio sono solo il 15%.

“Eppure questo lavoro rappresenta per le donne un’opportunità per contribuire al bilancio famigliare anche con un impegno parziale – continua Terzi -. Noi agenti siamo fra i maggiori clienti delle case automobilistiche perché l’auto è il nostro ufficio, un bene strumentale primario. Potremmo quindi alimentare il mercato automobilistico e favorire la transizione ecologica, ma siamo disincentivati negli acquisti da un tetto di deducibilità fiscale anacronistico. Certamente la nostra professione richiede un grande impegno, ma, essendo retribuita a percentuale sulle vendite, ed incentivata dai premi per il raggiungimento di sempre più ambiziosi traguardi concordati con le aziende mandanti, ci permette di superare gli ostacoli che quotidianamente incontriamo”.

Il corso di formazione

Il corso prevede nozioni di organizzazione e tecniche di vendita, diritto commerciale, disciplina legislativa e contrattuale, legislazione tributaria, legislazione previdenziale e assistenziale.

Per accedere al corso di formazione c’è tempo sino alla fine di ottobre.

Le iscrizioni possono essere effettuate alla sede di ASFOTER Confcommercio, Corso Ricci, 14 (Torre Vespucci 3° piano) da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 17, il venerdì dalle 8,30 alle 13,30. In alternativa è possibile inviare una e-mail con apposita domanda con allegati ad asfoter@confcommerciosavona.it.

Ad ogni corso sarà ammesso un numero massimo di 25 allievi.