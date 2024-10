Croce Bianca Savona lancia l’iniziativa del Fai per valorizzare la sua Cappella Balbi di via Torino: ecco come fare per votarla

Savona. Tra i mille tesori, talvolta nascosti, di Savona, c’è l’occasione giusta per riportare alla ribalta la Cappella Balbi (via Torino 114 rosso), di proprietà della Croce Bianca. Si tratta dell’iniziativa del Fai “I luoghi del cuore”, che assegna contributi per il restauro e la valorizzazione dei siti in lizza che abbiano ottenuto più segnalazioni: la Cappella Balbi è appunto tra questi.

Dimora dei marchesi Balbi a metà del 1500, contiene un prezioso ciclo di affreschi dai vivaci colori originali dell’importante pittore barocco Carlo Agostino Ratti. Negli Anni 30 del 1900 fu demolito il palazzo che le stava intorno, “ma chi effettuò quell’intervento – dice il presidente della Croce Bianca Nanni Carlevarino – si rese conto di essere davanti a un capolavoro e non se la senti’ di demolirla. In realtà non sappiamo neanche bene come fece a conservarla”.

Si può votare fino al 10 aprile 2025 già ora, direttamente sul sito del Fai, o su appositi moduli cartacei che saranno messi a disposizione della Croce Bianca.

Una curiosità: via Torino è uno scrigno per Savona perché qui c’è anche Villa Cambiaso, che negli anni scorsi ha partecipato alla stessa iniziativa del Fai.

La Cappella Balbi in occasione delle festività di Natale sarà più volte aperta al pubblico e potrà quindi essere ammirata dai tanti che non la conoscono, e che potranno appunto sottoscrivere i moduli per la votazione del Fai.

La presentazione dell’iniziativa per la Cappella Balbi consente al presidente Carlevarino, riunito con i suoi più stretti collaboratori, di fare il punto sulle attività della Croce Bianca. Problemi? Soddisfazioni?

Risponde Carlevarino: “Il problema principale resta quello della copertura delle notti. Ci riusciamo, ma prestiamo la massima attenzione per non andare in crisi, perche’ sono sempre meno i giovani disposti a sacrificare le loro notti, visto che il mattino successivo studiano o lavorano. Di notte ci accade anche di svolgere una funzione sociale. Gli anziani talvolta ci chiamano anche semplicemente per sentire una voce amica o per un intervento sanitario che in realtà non è di nostra competenza. Nel limite del possibile cerchiamo di rispondere a tutti, consci che si chiama la Croce Bianca per come è profondamente radicata nella vita della città”.

Soddisfazioni, chiedevamo. “ Tante, perché la risposta dei savonesi alla Bianca è sempre commovente come sta accadendo per la distribuzione dei calendari 2025 da poco iniziata. I nostri volontari sono anche impegnati nei corsi di protezione civile, settore sempre più importante come purtroppo dimostrano le emergenze di questi giorni. Savona ha anche risposto molto bene alla celebrazione della giornata nazionale delle Pubbliche Assistenze, avvenuta il 24 ottobre con la presenza del sindaco Marco Russo”.