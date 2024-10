Crisi del vetro, timori alla Bormioli di Altare dove “va in pensione” un forno

Altare. L’annunciato spegnimento del vecchio forno previsto a fine anno, con due linee che si fermeranno definitivamente, preoccupa i lavoratori della Bormioli Luigi Spa di Altare (ex Bormioli Rocco Spa), poco più di duecento dipendenti alle prese, anch’essi, con la crisi del comparto del vetro.

Se pochi mesi fa è entrato in funzione il nuovo impianto e da poco tempo si è chiusa la cassa integrazione a cui l’azienda che produce bicchieri aveva fatto ricorso, non manca la tensione, anche dal punto di vista sindacale.

A sottolineare il momento poco disteso è il coordinatore regionale dell’Usb, Maurizio Rimassa: “Il direttivo della Rsu di fabbrica è scaduto e non conosciamo nè i tempi della futura rielezione, nè la situazione reale in prospettiva dei futuri e ormai imminenti cambi di assetto in merito alla produzione. Non essendo firmatari del contratto nazionale non possiamo partecipare al tavolo delle trattative, e siamo di fronte ad una fase molto delicata. Vorremmo quindi che si procedesse innanzitutto ad una urgente convocazione per la costituzione di una nuova Rsu, alla quale potrebbero candidarsi i nostri iscritti dell’Unione sindacale di base che non si sentono informati e tutelati”.