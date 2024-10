Costo delle sigarette raddoppiato per finanziare la sanità? Ecco il parere dei medici di Asl2

Savona. E’ di pochi giorni fa la proposta del farmacologo Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, in merito alla possibilità di raddoppiare il costo delle sigarette per raccogliere miliardi di euro destinati alla sanità. In un’intervista al quotidiano La Stampa il ricercatore ha affermato che “12 milioni di fumatori in Italia incidono tantissimo sul Sistema sanitario nazionale: abbiamo costi elevati per malattie che senza fumo sarebbero evitabili. Lo chiediamo da vent’anni. Idem per l’alcol”.

In una Regione dove le carenze della sanità sono state anche il motore della campagna elettorale per le regionali, abbiamo sottoposto la questione a due primari dell’Asl 2 Savonese, al dottor Pietro Bellone, direttore della Cardiologia di Savona, e al dottor Marco Benasso, alla guida della Struttura complessa di Oncologia.

“Nel nostro territorio le patologie cardiovascolari legate al fumo seguono il trend nazionale per quanto riguarda i numeri dei casi – spiega Bellone – Purtroppo i danni della nicotina sono numerosi e per un fumatore il rischio di ictus o infarto è molto più elevato. Non sono certo novità, l’informazione e la prevenzione esistono da tempo, nonostante ciò sono in aumento i giovani che iniziano a fumare. Inoltre, se dopo un infarto un fumatore tende a smettere, ciò non si può dire sempre per un paziente sottoposto ad angioplastica, forse perchè si tratta di un intervento meno invasivo che psicologicamente spaventa meno chi lo ha subito. Sulla proposta di Garattini non mi esprimo, o meglio, apprezzo ogni tentativo che funzioni da deterrente per il fumo ma è compito della politica e degli economisti trovare le risorse per la sanità, l’importante è che ognuno svolga il suo lavoro al meglio.

Favorevole il dottor Benasso, che spiega come “il tumore al polmone colpisca l’80 per cento dei dipendenti della nicotina, portandolo al primo posto delle patologie oncologiche. Dati savonesi che rispecchiano, anche nel mio caso, quelli nazionali. In Asl 2 vediamo ogni anno dai 120 ai 130 nuovi pazienti, con un’incidenza che si manifesta nella fascia che va dai 60 ai 70 anni. Ma non solo. Il fumo di tabacco colpisce anche altri organi, come la mammella (secondo tumore più diffuso) e la vescica. In merito al raddoppio del costo delle sigarette sono molto favorevole, con un extra gettito stimato di 13 miliardi di euro si potrebbero davvero migliorare numerosi aspetti della sanità, in primo luogo la ricerca e la prevenzione”.

Nessuna risposta ottenuta, invece, dalla Fit (Federazione italiana tabaccai) Savona, che fa capo a Confcommercio. Sarebbe stato, infatti, interessante capire quanto sia il giro d’affari su scala provinciale della vendita di sigarette, ma dagli uffici solo un laconico commento, “è solo una proposta, non una legge”.