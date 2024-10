Costa Crociere, ecco gli itinerari per la stagione 2026 nel Mediterraneo e Nord Europa

Savona. Costa Crociere presenta i suoi itinerari per la stagione 2026: sono già disponibili le crociere di sei navi della flotta, in partenza da aprile a novembre 2026, che proporranno una vasta scelta di vacanze nel Mediterraneo e in Nord Europa.

Visto il grande apprezzamento ricevuto, l’itinerario di Costa Fortuna dedicato esclusivamente a Grecia e Turchia sarà disponibile per un periodo più esteso, da inizio maggio a inizio ottobre. Partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle splendide isole greche di Mykonos e Santorini. In primavera e autunno farà tappa anche a Volo, in Tessaglia, una novità nella programmazione Costa, da dove sarà possibile visitare le Meteore, e a Smirne, in Turchia. Durante l’estate, invece, l’itinerario includerà Creta e Rodi, mete ideali per godersi il mare e i paesaggi della Grecia. La formula proposta è quella del pacchetto “volo e crociera”, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia.

Novità anche per l’itinerario di Costa Fascinosa, che in una settimana visiterà quattro isole di Italia, Grecia e Malta, tra cui Argostoli, a Cefalonia, conosciuta come “l’isola delle tartarughe”, Mykonos, con la sua atmosfera mondana, e poi la Sicilia con Catania, e Malta con La Valletta, per perdersi nel fascino dell’architettura barocca e arabeggiante. L’itinerario comprende anche Taranto, per scoprire la Puglia, e Atene, culla dell’antica civiltà greca, da dove sarà possibile anche imbarcare per iniziare la propria crociera.

Nel Mediterraneo occidentale, le gemelle di ultima generazione Costa Smeralda e Costa Toscana proporranno crociere di una settimana che visiteranno alcune delle più belle destinazioni in Italia, Francia e Spagna, tra arte, cultura, tradizioni locali. Costa Toscana partirà da Genova tutti i venerdì, dal 27 marzo, per visitare Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Costa Smeralda sarà invece a Savona, prima il sabato e poi, da metà aprile, la domenica, per un itinerario che farà tappa a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo, Civitavecchia/Roma. Nel corso della stagione estiva, al posto di Palma ci sarà Ibiza, una delle isole più belle e vivaci del Mediterraneo.

In Nord Europa navigheranno due navi, Costa Favolosa e Costa Diadema, per crociere che porteranno a scoprire paesaggi spettacolari da un punto di vista unico. Costa Favolosa proporrà cinque diversi itinerari, da Amburgo, che visiteranno fiordi norvegesi, Islanda, Capo Nord e isole Lofoten, Scozia. Tra questi un nuovo itinerario per un’immersione totale nei fiordi più belli della Norvegia, come quelli Patrimonio UNESCO del Sognefjord, il più lungo e profondo della Norvegia. Inoltre, la stagione in Nord Europa di Costa Favolosa sarà ancora più lunga, con partenze da metà maggio sino a inizio ottobre. Durante tutto il periodo estivo Costa Diadema offrirà crociere di una settimana da Kiel, dirette a Copenaghen e nei fiordi norvegesi, per andare alla scoperta di incantevoli destinazioni, come le maestose cascate di Hellesylt, il fiordo di Geiranger e Stavanger, con le sue pittoresche case in legno.

In primavera e autunno, per chi ha pochi giorni a disposizione, Costa offrirà minicrociere nel Mediterraneo occidentale di 3 e 4 giorni con Costa Fascinosa e Costa Diadema. Per chi ha più tempo libero, Costa Fortuna, Costa Diadema, Costa Fascinosa e Costa Favolosa proporranno le “Costa Voyages”, pensate per vivere in maniera unica gli itinerari lunghi, con crociere da 9 a 14 giorni a Lisbona, in Marocco, nelle isole Canarie, in Grecia e in Turchia. Da non perdere anche le crociere tra Mediterraneo e Nord Europa di Costa Favolosa e Costa Diadema.

“Gli itinerari 2026 nel Mediterraneo di Costa Deliziosa e Costa Pacifica saranno disponibili per la prenotazione nelle prossime settimane, con novità in arrivo” sottolinea Costa Crociere.