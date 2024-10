CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI AUTOGRU E PIATTAFORME AEREE- VERNAZZA AUTOGRU

E’ in partenza il Corso di Formazione per “Operatori di Autogru e Piattaforme Aeree” organizzato da Vernazza Autogru S.r.l., Azienda leader nel settore del sollevamento.

Il corso, dedicato a persone in attesa di occupazione, inizierà lunedì 18 novembre, avrà la durata di 160 ore ( 80 ore di teoria – 80 ore di pratica con esame finale) ed è indirizzato ad un massimo di 12 persone.

Almeno il 40% dei partecipanti avrà la possibilità di proseguire l’attività formativa on the job all’interno di Vernazza Autogru per la durata di 2 mesi finalizzata all’inserimento in Azienda.

Requisiti:

▪️Rivolto a persone in attesa di occupazione

▪️Massimo 12 partecipanti

▪️In possesso di patente C o superiore

▪️Preferibile C.Q.C.

▪️Domicilio nelle province di Genova, Savona, Massa e Carrara*

*possibilità di alloggio per i residenti fuori dalla provincia di Savona

Per partecipare alle selezioni inviare il proprio CV entro l’8 novembre 2024 a: personale@vernazzautogru.com