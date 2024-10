Coppa Liguria, Virtus Don Bosco con personalità: buon punto contro la Veloce all’Olmo-Ferro

Risultato: Virtus Don Bosco 0-0 Veloce

Termina 0-0 un match che non ha regalato particolari emozioni al pubblico presente sugli spalti.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’89’ mister Ghione tenta il tutto per tutto inserendo Fall al posto di Vario.

All’87’ Cavallo interviene con il piede a martello su un avversario lasciando i suoi in dieci uomini: l’arbitro mostra al centrocampista della Veloce il cartellino rosso, 3 minuti più recupero di superiorità numerica per la Virtus Don Bosco.

All’85’ mister Ponte opta per inserire forze fresche sulle fasce: fuori Siri, dentro Cerruti.

All’81’ Dondo (anch’egli acciaccato) lascia il campo per favorire l’ingresso di Toskaj.

All’80’ Vitale subentra a Testori: segnalato un cambio tra le file della Veloce.

Al 77’ Fazio pesca Tomasi nel cuore dell’area di rigore che tenta di battere Astengo con uno splendido tiro d’esterno, ma il suo tentativo termina tra le braccia dell’estremo difensore granata.

Al 76’ Massimo Siri entra duro ai danni di Bruzzone venendo ammonito.

Al 74’ un altro acciacco costringe mister Ponte ad operare una sostituzione con Valle che rileva Cimolato.

Al 71’ Kola si invola sulla fascia arrivando a calciare: Astengo para con le gambe, brivido per la Veloce.

Al 68’ occasione clamorosa per la Veloce: Bruzzone, imbeccato splendidamente da un compagno, calcia a tu per tu con Mantero con l’estremo difensore che, grazie ad un intervento prodigioso, evita il peggio riuscendo a deviare il pallone in corner.

Al 66’ anche la Veloce opta per cambiare qualcosa: dentro Zoppi, fuori Morin.

Al 65’ Tommaso Gallione, colpito dai crampi, viene sostituito: dentro il fratello Lorenzo al suo posto.

Al 57’ la Virtus Don Bosco dialoga molto bene in mezzo al campo con Kola che serve Fazio il quale pesca Tomasi in area: conclusione sul fondo, ma brivido per la Veloce.

Al 54’ Gallione interviene in maniera ruvida ai danni di un avversario venendo sanzionato.

Al 51’ prosegue il buon momento dei granata che però non riescono a sbloccare la sfida.

Al 48’ pronti, via e la Veloce parte immediatamente forte alla ricerca del vantaggio.

Alle 19:01 prende il via la seconda frazione. Undici titolare confermato per la Veloce mentre Kola rileva Giusto tra le file della Virtus Don Bosco.

Termina 0-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo piuttosto bloccato.

Il direttore di gara comanda 2 minuti di recupero.

Al 45’ Di Mare tenta di impensierire Mantero direttamente da corner, ma l’estremo difensore avversario risponde presente riuscendo a respingere.

Al 37’ Nicolò Fazio cerca la porta da posizione defilata, ma il suo tentativo termina fuori misura.

Al 34’ Bruzzone prova a mettersi in proprio per tentare di scardinare la difesa della Virtus Don Bosco, ma Giusto stronca il tentativo sul nascere stendendo il numero 11 granata: cartellino giallo inevitabile per il centrocampista gialloblù.

Al 27’ Valdora spaventa la retroguardia locale, ma il suo tentativo termina di poco fuori.

Al 24’ Mantero in uscita bassa rischia sul pressing di Favara, ma la difesa della Virtus Don Bosco riesce ad allontanare in qualche modo.

Al 18’ Morin viene sanzionato con un cartellino giallo a causa di un intervento duro commesso ai danni di Massimo Siri.

Al 12’ la Veloce prova a rendersi pericolosa da calcio piazzato, ma Mantero in uscita sventa la minaccia respingendo con i pugni.

Al 4’ Cimolato cerca fortuna calciando dal limite dell’area, ma Astengo risponde presente deviando in corner.

Alle 18:00 inizia il match.

Le formazioni

Virtus Don Bosco: 1 Mantero, 2 M. Siri, 3 N. Fazio, 4 Cimolato (C), 5 R. Siri, 6 Mordeglia, 7 T. Gallione, 8 Giusto, 9 A. Fazio, 10 Tomasi, 11 Dondo.

A disposizione: 12 Berlanzoli, 13 Briano, 14 Cerruti, 15 Toskaj, 16 Valle, 17 Perrando, 18 L. Gallione, 19 Kola, 20 Petrozzi.

Allenatore: Claudio Ponte.

Veloce: 1 Astengo, 2 Testori, 3 Denegri, 4 Morin, 5 21 Torrini, 23 Valdora, 7 Vario, 8 Cavallo, 9 Favara, 10 Di Mare (C), 11 Bruzzone.

A disposizione: 12 Siccardi, 13 Calabrò, 14 Callandrone, 15 Zoppi, 16 Viti, 17 Vitale, 18 Lamberti, 19 Fall.

Allenatore: Massimiliano Ghione.

Arbitro del match è il signor Daniele Santini della sezione di Savona.

Presentazione

Celle Ligure. Oggi pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro”, Virtus Don Bosco e Veloce si affrontano in occasione di uno dei match valevoli per la seconda giornata del girone “E” della Coppa Liguria di Seconda Categoria.