Coppa Liguria, Speranza batte Letimbro. Girgenti: “Partita difficile, ci aspettiamo di fare un campionato di vertice”

Savona. La doppietta di Di Nardo e la rete di Imeraj permettono allo Speranza di battere la Letimbro ed avanzare alla prossima fase della Coppa Liguria, guardando con fiducia al percorso in campionato.

“Partita difficile, soprattutto nel primo tempo non siamo riusciti a trovare tanti spazi e la Letimbro ha fatto una buona gara – dichiara mister Davide Girgenti al termine del match -. Sono contento che non si è fatto male nessuno e che siamo riusciti a dare minutaggio a svariati giocatori. Nel secondo tempo sono arrivati 3 gol, è una vittoria che fa morale e fa piacere. Di Nardo entrato con voglia e determinazione, abbiamo parlato martedì perché domenica non era il Di Nardo che conosco io. Oggi ha fatto una buona gara. Imraj è un ragazzo che ha grandi qualità ma deve imparare a giocare da prima squadra e non da settore giovanile. Quando imparerà a giocare da prima squadra sarà un giocatore molto importante”. Un inizio di campionato particolarmente probante quello calendarizzato per i rossoverdi: “Subito prove molto difficili. Una l’abbiamo già passata domenica contro l’Olimpic che è una squadra molto difficile da affrontare. Si è difesa molto bene ed è allenata molto bene da Gianni Berogno, noi non siamo stati pronti e lucidi, siamo stati poco concreti. Adesso andiamo a Masone per cercare di portare via dei punti e poi ci giocheremo tutto contro il Savona”.

Ma che ruolo vorrà recitare lo Speranza nel girone B di Prima Categoria 2024/2025? Girgenti non transige: “Lo Speranza deve fare campionato importante perché la rosa è da formazione importante, l’ho detto dall’inizio. Cercheremo di arrivare in alto, più in alto possibile ma dovremo cercare di capirlo alla svelta perché domenica non è stato un atteggiamento di una squadra che vuole puntare in alto. Guardiamo partita per partita, è un campionato difficilissimo con svariate squadre da vertice per cui per restare lassù servirà mentalità, fame agonistica, concentrazione e questo non è facile da ottenere dai ragazzi. Noi però abbiamo una rosa importante, quindi ci aspettiamo di fare un campionato di vertice”.