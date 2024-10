Coppa Liguria, lo Speranza vince il derby e passa il turno: Letimbro eliminata

Risultato: Letimbro 0-3 Speranza (58’, 88’ Di Nardo, 64’ Imeraj)

Termina 0-3 senza ulteriori emozioni il match. Lo Speranza si qualifica alla prossima fase della Coppa Liguria, niente da fare invece per la Letimbro.

All’88’ lo Speranza cala il tris. Crocetta trova Di Nardo sul secondo palo che; con la coscia, trova la deviazione vincente: è 0-3 al Briano!

All’84’ Di Nardo serve Imeraj il quale un assist illuminante per Crocetta che, dopo essersi liberato del suo marcatore, incrocia sul secondo palo: il pallone sfiora il palo e termina sul fondo, altra nitida occasione per lo Speranza.

All’82’ la Letimbro cerca la rete che darebbe ai gialloblù nuove speranze di rimonta peccando però di precisione.

All’80’ Orsolini con un cross al bacio pesca Cirillo il quale, di testa, sfiora il tris: Siri blocca a terra, ancora un brivido per la Letimbro.

Al 74’ il neo acquisto Pasquino lascia il campo per favorire l’ingresso di Cirillo.

Al 71’ Frumento, con un cross al bacio, pesca Crocetta nel cuore dell’area di rigore il quale cala il tris, ma il direttore di gara annulla tutto per aver ravvisato una posizione di offside: si resta sullo 0-2 al Briano!

Al 70’ Di Nardo spaventa ancora gli avversari con un siluro calciato direttamente da punizione, ma il suo tentativo termina di poco alto.

Al 67’ Rivera prende il posto di Vallarino: cambia ancora la Letimbro.

Al 65’ Frosio lascia il campo per favorire l’ingresso di Murialdo.

Al 64’ ecco la rete del raddoppio. Imeraj dialoga splendidamente con i compagni (proprio come richiesto da mister Girgenti) arrivando a trovare lo spazio per calciare: pallone sotto la traversa, è 0-2 al Briano!

Al 61’ Imeraj cerca il raddoppio arrivando a calciare dal limite dell’area, ma Siri risponde presente respingendo con i pugni.

Al 58’ si sblocca il match. Di Nardo dà immediatamente ragione a Girgenti trovando la rete del vantaggio con un tiro-cross che non lascia scampo a Siri: è 0-1 al Briano!

Al 56’ mister Girgenti opta per aumentare il peso offensivo dei suoi inserendo Di Nardo al posto di Molinari.

Al 53’ mister Roso opta per operare due sostituzioni: Cyrbia e Marino rilevano Sala e Mordeglia.

Al 49’ Ciappellano si accentra calciando a giro, ma il suo tentativo sfiora soltanto il palo alla sinistra di Siri.

Al 47’ spinge lo Speranza alla ricerca del vantaggio, ma il pallone sembrerebbe non volerne sapere di entrare.

Alle 21:00 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si riparte dagli stessi ventidue visti nel primo tempo. L’unica variazione rispetto agli undici iniziali è rappresentato da Siri, subentrato al 16’ al posto dell’infortunato Rebizzo.

Termina così 0-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo piuttosto bloccato, 45 minuti in cui lo Speranza è riuscito sicuramente a creare di più sbattendo però contro la resistenza della solida retroguardia della Letimbro.

Al 47’ lo Speranza sfiora ancora la rete del vantaggio, ma il pallone termina alto sopra la traversa.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

Al 40’ non si sblocca la sfida con entrambe le squadre che non riescono a sfondare.

Al 32’ Crocetta prova a restituire il favore a Molinari con uno splendido filtrante. L’ex Letimbro tuttavia, a tu per tu con Siri, non riesce a sbloccarla facendosi ipnotizzare dall’estremo difensore avversario: per il momento resiste lo 0-0 al “Briano”.

Al 31’ lo Speranza riesce a sbloccare la sfida, ma il direttore di gara annulla tutto per aver ravvisato una posizione di offside.

Al 30’ si scalda l’asse Molinari-Crocetta con il numero 8 dei rossi verdi che pesca la punta nel cuore dell’area di rigore: Siri risponde presente con un super intervento, rischia ancora la Letimbro.

Al 27’ Intili cerca la porta da posizione defilata, ma il suo tentativo sfiora il palo terminando sul fondo.

Al 25’ ancora Molinari tenta di indirizzare un pallone vacante calciando dal limite dell’area: conclusione alta, Speranza ancora pericoloso.

Al 24’ Molinari semina il panico tra le file della retroguardia avversaria sfiorando la rete in due occasioni: pallone in corner, torna a soffrire la Letimbro.

Al 16’ non ce la fa Rebizzo: dentro Siri al suo posto.

Al 12’ Rebizzo rimane a terra e l’arbitro interrompe il gioco: necessario l’intervento dello staff sanitario dei gialloblù.

Al 10’ la Letimbro tenta di reagire provando a sfruttare alcune palle inattive, ma gli avversari allontanano con ordine.

Al 3’ pronti, via e lo Speranza si riversa immediatamente in avanti alla ricerca della rete del vantaggio: tiene bene per il momento la retroguardia della Letimbro.

Alle ore 20:00 prende il via la sfida.

Le formazioni

Letimbro: 1 Siri, 2 Saturni (C), 3 Valle, 4 Botta, 5 Nardis, 6 Rebizzo, 7 Sala, 8 Vallarino, 9 Intili, 10 Mordeglia, 11 Dotta.

A disposizione: 12 Calcagno, 13 Ferrero, 14 Cyrbja, 15 Siri, 16 Tienon, 17 Di Roccia, 18 Rivera, 19 Marino, 20 Zignego. Allenatore: Dario Roso.

Speranza: 1 Gallinari, 2 Ciappellano, 3 Orsolini (C), 4 Sciutto, 5 Pasquino, 6 Frosio, 7 Imeraj, 8 Molinari, 9 Crocetta, 10 Pompei, 11 Eboli.

A disposizione: 12 Trozzola, 13 Di Nardo, 14 Carocci, 15 Murialdo, 16 Bianchi, 17 Tuci, 18 Cirillo, 19 Frumento, 20 Incorvaia.

Allenatore: Davide Girgenti.

Arbitro del match è il signor Federico Mantero della sezione di Savona.

Presentazione

Savona. Questa sera presso l’impianto sportivo “Augusto Briano” Letimbro e Speranza si sfidano in occasione del sentito derby del Santuario nell’ultima gara valevole per il girone “F” dell’edizione 2024/2025 della Coppa Liguria di Prima Categoria. Entrambe le squadre sono state sconfitte nei rispettivi esordi in campionato nel weekend, motivo per cui il match odierno può rappresentare un’ottima occasione per riscattarsi. Per qualificarsi al turno successivo ai rossoverdi di mister Girgenti basterebbe imporsi o pareggiare, mentre per la Letimbro esiste un solo risultato utile: la vittoria.