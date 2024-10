Coppa Italia Promozione, l’andata dei quarti è del Ceriale: battuto 3-2 il Finale

FINALE vs CERIALE 2-3 (23′ Aroca, 80′ rig Piu; 11′, 57′ Beluffi G, 49′ rig Vignola)

45′ +5′ Finisce qui! Vince 3-2 il Ceriale.

45’+1′ Ammonito Arzarello nel Finale. Quattro minuti al termine.

45′ Cinque minuti di recupero prima del triplice fischio. Può succedere di tutto, nervi tesi in queste ultime parti di gara. Ammonito Gloria.

40′ Ammonito Vignola. Si scaldano gli animi al Borel, ultimi cinque minuti più recupero. Anche Aroca nel Finale qualche azione più tardi.

35′ Altro calcio di rigore! Questa volta per il Finale, altro contatto in area punito dall’arbitro. Piu contro Mondino…rete! Segna il Finale, 3-2 al Borel. Si riapre la partita.

30′ Fuori Melegazzi per Soria, altro cambio per il Ceriale.

27′ Secco in area avrebbe l’occasione di fare il poker, ma la sua conclusione finisce debole tra le braccia di Matei. Probabilmente non se lo aspettava il centrocampista classe 2003 cerialese.

25′ Calcio di punizione con l’appoggio per Brollo che tenta la conclusione: doppia deviazione, Mondino c’è è fa sua la sfera.

20′ Ottimo Ceriale in questa seconda frazione di gioco: ancora tanta l’intensità e con rapidità e qualità i biancoblù ripartono forte dopo il recupero palla. Finale, come detto, ora in difficoltà dopo una buonissima prima frazione disputata.

17′ Nel Ceriale dentro Secco e Gloria per Kacellari e Luca Beluffi, nel Ceriale entrano Brollo e Caligaris per Capocelli e Bertozzi.

15′ Finale calato rispetto alla prima frazione di gioco. Se prima i giallorossoblù giocavano con un ottimo piglio, ora sembrano proprio compassati come se i due gol avessero contribuito a questo calo. Nel frattempo Brignoli cambia: fuori Renda, dentro Piu.

12′ Tris del Ceriale! Sbaglia Matei in impostazione, Melegazzi serve un pallone in area che Beluffi deve soltanto appoggiare: è 3-1 ora al Borel.

10′ Tenta la conclusione Kacellari: blocca Matei. Si sono leggermente abbassati i ritmi che hanno contraddistinto questa partita.

6′ Fuori Scalia per Ballone.

4′ Calcio di rigore per il Ceriale! Steso Beluffi, non ha dubbi l’arbitro. Parte Vignola…rete! Ceriale che torna in vantaggio!

3′ Bella triangolazione tra Vignola e Prudente con quest’ultimo che mette in mezzo per Guyubo: l’attaccante non centra la porta, era una bella occasione per i cerialesi.

La ripresa incomincia con un cambio per il Ceriale: dentro Vignola per Gualberti.

Secondo tempo

45′ Finisce qui la prima frazione di gioco: le due squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

39′ Aroca tenta il golazo da fuori area ma la palla finisce abbondantemente sul fondo. Una gara molto piacevole qui al Borel, continuano ad essere pochissimi gli attimi di pausa.

36′ Grande avanzata di Renda, fermato da due difensori in corner. La classe pura del numero 11 giallorossoblù è una delle armi più letali dell’attacco finalese.

31′ Calcio di rigore per il Finale! Palumbo involato, contatto con Andreetto: è penalty, proteste tra i biancoblù. Parte Renda…palo! Poi il pallone non può essere ribattuto a rete senza essere stato toccato: è fuorigioco, si rimane in parità.

27′ Matei blocca un tentativo di Beluffi in area. Si continua con un’ottima intensità.

26′ Ammoniti Scalia e Bertozzi nel Finale.

23′ Aroca! Il Finale pareggia! Colpo di testa da corner che si insacca in rete: si torna in parità.

22′ Che parata di Mondino! In uno contro uno con Renda, il portiere si supera e spedisce il pallone in corner.

20′ Gayubo recupera la sfera in area ma poi Matei riesce a bloccare. Nell’azione successiva è Mondino a intervenire per spazzare con i guantoni il tentativo di cross di Palumbo. C’è tanta intensità al Borel, non ci si ferma un attimo

15′ Il Finale era partito bene in questa prima parte di primo tempo, soprattutto come pressione sui portatori cerialesi. Quest’ultimi hanno saputo capitalizzare l’occasione al meglio e finora riescono a gestire la pressione. Insomma, una partita iniziata con il botto e che potrebbe riservare altre belle situazioni di gioco.

11′ Gabriele Beluffi! Segna il Ceriale! Il numero 11 è lanciato a rete e supera con precisione Matei: è 1-0 per il Ceriale al Borel.

10′ Gran palla di Renda a palombella per Capocelli che non riesce a centrare la porta con una conclusione dalla difficile coordinazione.

9′ Imbucata del Finale con Palumbo che avanza verso l’area di rigore: ottimo anticipo di Mondino che riesce ad allontanare la sfera ed evitare un’occasione ghiottissima per finalesi.

7′ Finale partito bene, già diverse volte gli uomini di Brignoli hanno messo in difficoltà con il pressing alto quelli di Mambrin.

5′ Primi minuti di gara tra le due formazioni, che però non si risparmiano ella corsa per trovare spazio con imbucate per bucare le difese.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

Finale: 1 Mateo, 2 Arzarello, 3 Aroca, 4 Scalia, 5 Giguet, 6 Agate, 7 Shpuza, 8 Bertozzi, 9 Palumbo, 10 Capocelli, 11 Renda. A disposizione: 12 Anselmo, 13 Nazarenko, 14 Pastorino, 15 Brollo V, 16 Ballone, 17 Cafarotti, 18 Caligaris, 19 Piu, 20 Brollo G. Allenatore: Brignoli.

Ceriale: 1 Mondino, 2 Prudente, 3 Giudice, 4 Genduso, 5 Beluffi L, 6 Andreetto E, 7 Gualberti, 8 Kacellari, 9 Gayubo, 10 Melegazzi, 11 Beluffi G. A disposizione: 12 Vinci, 13 Andreetto L, 14 Cortesi, 15 Vignola, 16 Soria, 17 Molina, 18 Secco, 19 Mariani, 20 Gloria. Allenatore: Mambrin.

Arbitra Kartal di Imperia, coadiuvato da Semini (Albenga) e Doci (Savona).

Finale Ligure. Iniziano i quarti di finale di Coppa Italia Promozione. Al Felice Borel di Finale c’è la sfida d’andata tra i padroni di casa giallorossoblù e i biancoblù del Ceriale. Una gara interessante quella di questo mercoledì di coppa: le due formazioni che in campionato si trovano a quota 7 punti e non mancano gli ex tra le due distinte. Calcio d’inizio alle ore 20.