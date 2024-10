Coppa Italia di Eccellenza, il Pietra Ligure avanza in semifinale: sarà ancora sfida all’Arenzano

Campomorone. Dopo aver trovato la prima vittoria in campionato domenica scorsa arriva un altro tassello per il Pietra Ligure. La squadra di Cocco avanza alle semifinali di Coppa Italia dopo il pareggio 1-1 di ieri con le reti di Borlotti e Galli. L’andata era terminata con un pirotecnico 4-3 in favore dei biancocelesti.

Una buona prestazione per i pietresi, con tanti squalificati e indisponibili. Si segnala l’esordio di Tommaso Scalvini tra i pali, quello di Siriu (classe 2007) e il ritorno da titolare di Simone Guaraglia dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo. Al prossimo turno, dopo il successo di domenica scorsa, ci sarà ancora la sfida all’Arenzano di Corradi che ha superato l’Angelo Baiardo ai quarti.

Le formazioni:

Campomorone: Rainone, Campaner, Giambarresi, Galli, Damonte, Turone, Traverso, Trabacca, Montemagno, Fabbri, Tavaroli. A disposizione: Ferro, Mata, Franchi, Zanoli, Tassone, Canepa, Marzi, Consoli, Fassone. Allenatore: Alessi

Pietra Ligure: Scalvini, Pili, Guardone, Lufi, Puddu, Gibertini, Sogno, Borlotti, Guaraglia, Castiglione, Aicardi. A disposizione: Vernice, Gasco, Ferraro, Siriu, Oddone, Sardo, Giraudo, Lingua, Ga. Insolito Allenatore: Cocco

Arbitro: El Bouazaoui di Chiavari, coadiuvati da Vigne di Chiavari e Penasso di Albenga.