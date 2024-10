Congresso regionale Failp-Cisal, Paolo Diaspro confermato segretario della Liguria

Liguria. Si sono riuniti ieri, mercoledì 30 ottobre, a Genova i delegati per la celebrazione del sesto congresso regionale della FAILP-CISAL Liguria, il sindacato autonomo di categoria dei postelegrafonici la cui presenza storica lo fa attestare come seconda forza sindacale nelle società del gruppo Poste in Liguria.

Il congresso ha votato la conferma del segretario regionale uscente, Paolo Diaspro, alla guida della FAILP-CISAL con una segreteria completamente rinnovata e “fortemente motivata”.

Il dibattito congressuale si è incentrato sul tema “lavoro, sicurezza e benessere in un mondo che cambia”, ponendo “l’importanza della ‘persona’ al centro delle politiche imprenditoriali, soprattutto in vista degli imminenti processi implementativi del piano industriale che il management di Poste Italiane si appresta a realizzare (riorganizzazione recapito e logistica, rivisitazione della Rete fisica degli sportelli sul territorio, definizione progetto POLIS)”.

“Un nuovo equilibrio nei rapporti fra parti datoriali e forza lavoro che favorisca l’affermazione dei diritti e della dignità delle persone in un contesto lavorativo sempre più complesso e tecnologicamente avanzato. Sul tutto incombe lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale in Poste Italiane accompagnato da comprensibili timori e preoccupazioni, a partire dagli impatti sulla tenuta occupazionale che nella nostra regione ha già visto una forte contrazione degli organici con una significativa perdita di posti di lavoro (ca. 1.200 unità negli ultimi anni); oltre ai problemi connessi al tema della sicurezza e dell’etica, ovvero, alla privacy dei dati personali, alla cyber-sicurezza, all’affidabilità e alla qualità delle informazioni, alla loro integrità, alla responsabilità nel considerare la gestione del dato in relazione ai diritti fondamentali dell’uomo”.

“I lavori si sono conclusi toccando il tema: della sicurezza e del benessere organizzativo quale asse portante dell’azione sindacale, con l’adozione di politiche e pratiche che favoriscano la cultura del benessere sul lavoro, fondamentali per garantire non solo la salute mentale e fisica del dipendente, ma anche per migliorarne la produttività e la soddisfazione lavorativa; delle politiche retributive che devono garantire salari dignitosi e al riparo da tempeste inflattive, che riconoscano l’impegno profuso e assicurino ai lavoratori un buon tenore di vita. Ai nuovi dirigenti sindacali eletti dal congresso tocca il compito di portare a compimento le linee e le indicazioni stabilite dai delegati”.