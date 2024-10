Confcommercio Savona: “Comunità energetiche per abbattere i costi delle imprese”

Savona. Si è conclusa a Villasimius, in Sardegna, la conferenza di Sistema 2024 che, come ogni anno, ha riunito un migliaio di dirigenti provenienti da tutta Italia per fare il punto e approfondire le prospettive per i settori del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti.

La conferenza di Sistema rappresenta un importante momento dl confronto, ascolto e riflessione per l’intera organizzazione. Confcommercio Savona ha partecipato all’evento rappresentata dal presidente Enrico Schiappapietra e dal vice Giuseppe Molinari, che hanno preso parte a numerosi approfondimenti, confrontandosi con i colleghi e rappresentando la realtà provinciale.

Ad aprire la tre giorni di confronto è stato il presidente nazionale, Carlo Sangalli: “Quest’anno vogliamo approfondire le prospettive per i settori del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti – ha spiegato nella relazione iniziale -. Partendo dalla nuova Europa al Pnrr alla transizione energetica alla digitalizzazione e passando per l’impatto economico e sociale dell’intelligenza artificiale. Tra gli obiettivi ci sono anche la condivisione delle buone pratiche e delle strategie di crescita. È un’occasione per fare rete, rafforzare la coesione interna e tracciare le linee guida per un’azione efficace a livello nazionale e territoriale”.

Confcommercio Savona ha partecipato, orgogliosa di rappresentare il territorio e pronta a contribuire con impegno e dedizione al futuro del commercio e dei servizi: “Sono state giornate estremamente significative ed interessanti – ha spiegato il presidente Schiappapietra -, nelle quali abbiamo potuto approfondire temi come l’applicazione dell’intelligenza artificiale ai nostri settori, le sfide imposte dal Pnrr, i servizi alle imprese e le comunità energetiche”.

“Queste sono state le parole chiave degli incontri, ma rappresentano anche le tappe del programma di sviluppo che vogliamo per il nostro territorio. Presto Confcommercio Savona festeggerà i 140 anni di attività. Ci affacciamo a questa importante ricorrenza con la riconoscenza per il lavoro fatto dai commercianti che ci hanno preceduto, ma anche con la consapevolezza che occorre crescere ancora”.

“Abbiamo diversi progetti. Uno in particolare riguarda le comunità energetiche: ne vorremmo costituire una in provincia, certi che la condivisione dell’energia prodotta da tutti i soggetti pubblici, privati e aziende sia una delle chiavi per ottimizzare il sistema di gestione e, soprattutto, abbattere i consumi e i costi” ha concluso il presidente provinciale.