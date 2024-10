Ciangherotti (FI): “Orlando e Cremonesi propongono un PPI H24, ma il Pd fece chiudere il PS”

Albenga. “Nelle ultime ore il candidato del centrosinistra Orlando, insieme al primario del Pronto Soccorso del Galliera Paolo Cremonesi, ha proposto di estendere l’orario di apertura del Punto di Primo Intervento (PPI) di Albenga a 24 ore. Vorrei però ricordare che fu proprio il Partito Democratico a chiudere non solo il Pronto Soccorso di Albenga, ma anche i reparti di Chirurgia, Ortopedia e Anestesia, privando l’ospedale Santa Maria di Misericordia di servizi fondamentali per tenere aperto un vero Pronto Soccorso”.

Eraldo Ciangherotti, candidato consigliere regionale di Forza Italia, interviene sulle considerazioni in materia di sanità espresse dal campo politico avversario e prosegue: “Ci stupisce la presenza di Cremonesi, già destinato probabilmente a diventare assessore alla sanità con Orlando. Se Albenga verrà gestita come il Pronto Soccorso del Galliera, noto sul web per le carenze di personale e i gravi disservizi come pazienti allettati per giorni sulle barelle, il futuro della nostra sanità sarà a rischio”.

“Evoluzione del PD? Dieci anni fa usava i medici tesserati per farli diventare primari, oggi usa primari di sinistra (con il Rolex al polso) per farli diventare assessori”, conclude il forzista.