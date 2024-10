Cia Agricoltori Liguria, anche Bucci dice Sì al Consorzio di bonifica per l’albenganese

Un Consorzio di bonifica per il ponente e un piano invasi. Marco Bucci approva le proposte di Cia Agricoltori Liguria – avanzate nel corso di un incontro tenutosi oggi a Genova – per dare una risposta alla drammatica situazione idrica della regione, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini e sostenendo le imprese agricole che hanno bisogno di infrastrutture e interlocutori per realizzare nuovi investimenti.

Con Bucci è stato affrontato anche in particolare il caso della situazione della Piana di Albenga stretta tra i continui disastri alluvionali e le potenzialità delle imprese presenti.

Al centro dell’incontro, durato un’ora, anche il tema del recupero delle terre incolte in Liguria creando le condizioni per avvicinare i giovani al settore, il rafforzamento della struttura regionale che segue il comparto agricolo, soluzioni concrete sulla cattura dei cinghiali, l’ampliamento delle DOP in Liguria.

Il presidente regionale Stefano Roggerone, il presidente provinciale Sandro Gagliolo e il direttore ligure Ivano Moscamora hanno anche consegnato al candidato alla presidenza della Regione un documento che mette “nero su bianco” proposte e soluzioni di Cia Liguria per il futuro dell’agricoltura e delle sue filiere produttive.