Champions League, pronto riscatto della Rari Nantes Savona: biancorossi vittoriosi in Montenegro per 18 a 12

VPK Primorac Kotor – Bper Rari Nantes Savona 12-18

(Parziali: 4-4, 4-6, 3-3, 1-5)



La Rari Nantes Savona porta a casa i 3 punti con una prova di forza; dopo aver retto agli iniziali tentativi di allungo del Primorac, ha via via preso in mano l’incontro dimostrando maggiore resistenza fisica e mentale, uscendo alla distanza e imponendosi con ampio margine. I biancorossi affiancano in classifica il Sabadell e nel prossimo turno proveranno ad impensierire l’Olympiacos, favorita del girone D ed attuale capolista del raggruppamento.

Afferma Alberto Angelini: “Siamo felici per questa vittoria, anche se siamo solo ad inizio stagione. La settimana scorsa abbiamo perso in casa col Sabadell ed oggi abbiamo vinto in trasferta. La squadra sta crescendo, abbiamo diversi nuovi giocatori e siamo ancora senza il secondo centro. Oggi ci sono state tante espulsioni da una parte e dall’altra. L’importante è migliorare nel gioco e sperare in arbitraggi meno penalizzanti”.

Fallo grave di Brkic, rapido giro palla e gol di Occhione a 1’55”. 12 a 18.

Time-out chiesto da Angelini e l’azione costruita porta alla rete di Erdelyi a 2’32”. Trascorrono 8 secondi e Murisic segna il 12-17.

Un time-out di Paskovic non dà frutti; la Rari di fatto chiude i conti con la rete di Figlioli per l’11 a 16 a 4’02” dalla sirena.

A 4’51”, con Shushiashvili nel pozzetto, Guidi da distanza ravvicinata riporta la Rari sul massimo vantaggio. 11-15.

A 6’37” Patchaliev scrive il proprio nome nel tabellino. 11 a 14.

Quarto tempo. Mrsic vince ancora lo sprint. Il tiro di Shushiashvili è respinto, angolo. Fallo grave di Merkulov e Nicosia para il tiro di Mrsic.

Fallo grave di Occhione al centro; gol di Janovic. 11-13 a 5″ dalla fine del terzo tempo che si chiude quindi con la Rari Nantes Savona avanti di 2 reti. I biancorossi sono andati a segno 4 volte in 6 occasioni di superiorità ed hanno difeso benissimo con l’uomo in meno, concedendo 4 reti su ben 13 opportunità con l’uomo in più avute dai padroni di casa.

Erdelyi intercetta un passaggio e rilancia l’azione savonese; la conclusione però non arriva.

Un alzo e tiro da posizione tre di Matkovic riaccende la squadra montenegrina. 10-13 a 1’58”.

A 3’02” dalla fine del terzo tempo Cora viene espulso e termina la sua gara per raggiunto limite di falli. La conclusione di P. Cetkovic non va a buon fine; ripartenza Rari e Occhione realizza il gol del 9-13 a 2’28”.

I biancorossi cercano la rete del triplo vantaggio ma i tentativi di Occhione e Damonte non vanno a buon fine. Poi, con Mrsic nel pozzetto, Damonte va a segno. 9-12 a 3’17”. Time-out chiamato dal tecnico del Primorac.

La Rari non accusa il colpo, anzi, trova immediatamente la rete del 9 a 11 con Bruni dal centro a uomini pari a 5’29”.

Dal possibile più 3 al più 1. Viene espulso Guidi, poi Erdelyi commette fallo da rigore. Nicosia para il cinque metri di Matkovic, ma l’azione prosegue e Brguljan sigla il 9-10 a 5’46”.

Espulsione di P. Cetkovic; Angelini chiama time-out. La conclusione di Erdelyi è sulla traversa.

Terzo tempo. Sprint vinto da Mrsic. Fallo grave al centro di Rizzo su S. Cetkovic; le parate di Nicosia prima sullo stesso numero 3 e poi su Mrisc evitano la rete ospite.

Cambio di fronte, Erdelyi ha tempo di prendere la mira ed insaccare il pallone del nuovo doppio vantaggio a 13″ dalla sirena. Segnando ben 6 reti in otto minuti, la Rari Nantes conclude il secondo tempo in vantaggio 8 a 10.

Il Primorac si riporta subito in scia. Espulso Gullotta e Brkic va a segno. 8-9 a meno 35″.

A 54″ da metà gara la Rari Nantes Savona, per la prima volta, si porta sul più 2. Gran palla di Patchaliev per Occhione che sfugge alla difesa montenegrina e mette in rete il pallone che vale il 7 a 9.

Shushiashvili va nel pozzetto ed ora è la Rari, per la quarta volta, a portarsi avanti di una rete. La realizza Guidi a 1’38” dal cambio vasca per il 7 a 8.

Trascorrono solamente 16 secondi e con un alzo e tiro strepitoso Damonte firma il 7 pari. La partita prosegue nel suo andamento in perfetto equilibrio.

Espulso Cora; Shushiashvili conclude, Nicosia para con la mano destra, ma il talentuoso georgiano riceve nuovamente palla e va a bersaglio per il 7-6 a 3′ da metà gara.

Fallo grave di Matkovic; la Rari costruisce bene l’azione fino a liberare al tiro Erdelyi che fa 6 a 6 a 3’34”.

A 4’04” torna avanti il Kotor che approfitta dell’espulsione di Patchaliev; lungo giro palla fino alla conclusione vincente di Shushiashvili. 6 a 5.

Il botta e risposta prosegue. Uomo in più per la Rari e rete di Damonte a 6’43”. Nessuna delle due squadre riesce ad allungare.

Secondo tempo. Tra i pali dei locali c’è l’ex Massaro. Palla al centro di Janovic. Espulsione di Erdelyi, Nicosia para il tiro di Shushiashvili ma nulla può su Vico, ben servito al centro. 5 a 4 dopo 39″.

Superiorità numerica per la Rari per l’espulsione di Vico, palla al centro per Occhione il cui tiro viene smorzato. Il primo tempo termina sul risultato di 4 pari.

Terzo rigore dell’incontro, questa volta per fallo di S. Cetkovic. Figlioli lo realizza per il 4 a 4 a 1’03” dalla fine del tempo.

Espulsione di Merkulov; questa volta la conclusione del Primorac è alta.

A Guidi viene fischiato un fallo grave; giro palla fino a che P. Cetkovic, da posizione cinque, scaglia la sfera in rete per il primo vantaggio dei padroni di casa dopo 2’23”. 4 a 3.

Poi è Damonte ad essere espulso; sull’azione Cora commette fallo da rigore. Mrsic lo trasforma. 3-3 a 3’35”.

Fallo grave di Patchaliev; la Rari difende bene.

Alzo e tiro da posizione tre di Merkulov: imparabile e Rari avanti per la terza volta. 2-3. Ben 5 reti nel giro di 3′ e 16″.

Figlioli viene mandato nel pozzetto e Brguljan realizza il gol del 2 a 2 a 5’10”.

Passano solamente 24 secondi e Merkulov trova lo spiraglio giusto, a uomini pari, per realizzare la rete del nuovo vantaggio ligure. 1 a 2.

Una potente conclusione di Matkovic da posizione due si infila nell’angolo alto alla sinistra del portiere. 1 a 1 a 6’01”.

Espulsione di Occhione; il Primorac va due volte alla conclusione, la prima respinta da Nicosia e la seconda dalla difesa.

Erdelyi fa sua la prima palla al centro e c’è subito un fallo grave fischiato a Murisic. Sull’azione c’è fallo da rigore di Brguljan e dai cinque metri Figlioli non sbaglia. Dopo 38″ la Rari è in vantaggio 0 a 1.

Il tabellino:

VPK Primorac Kotor: F. Massaro, D. Brguljan (cap.) 2, S. Cetkovic, N. Shushiashvili 2, M. Mrsic 1, L. Murisic 1, D. Matkovic 2, S. Janovic 1, N. Vico 1, N. Brkic 1, P. Cetkovic 1, B. Vuckovic, D. Cetkovic. All. V. Paskovic.

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, T. Cora, L. Damonte 3, P. Figlioli 3, D. Occhione 3, V. Rizzo (cap.), D. Merkulov 2, L. Bruni 1, A. Gullotta, M. Guidi 2, A. Patchaliev 1, B. Erdelyi 3, N. Da Rold. All. A. Angelini.

Arbitri: Gyorgy Kun (Ungheria) e Julien Bourges (Francia). Delegato Len: Mihajlo Ciric (Serbia).

Note. Usciti per tre falli Cora a 3’02” del terzo tempo. Superiorità numeriche: Primorac 9 su 15 più 2 rigori di cui 1 realizzato; Savona 6 su 9 più 2 rigori realizzati.

Sette giorni dopo il debutto stagionale, con la sconfitta con 2 reti di scarto subita dal Sabadell, la Rari Nantes Savona torna a giocare in Champions League per la seconda giornata del girone D. I biancorossi, partiti ieri pomeriggio alla volta del Montenegro, scendono in acqua nella vasca del Kotor per affrontare il Primorac, battuto nel turno d’esordio solamente dopo una lunga serie di rigori dall’Olympiacos. Quest’ultimo oggi ha travolto a domicilio per 8-15 il Sabadell.

Della delegazione savonese fa parte anche Niccolò Rocchi che, a causa dell’infortunio alla mano, ha saltato i primi due incontri stagionali; però è ancora indisponibile.