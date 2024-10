Champions League, la Rari Nantes Savona debutta contro il Sabadell: la diretta testuale

Bper Rari Nantes Savona – Astralpool CN Sabadell 0-1

(Parziali: 0-1

La prima palla al centro è savonese, ma c’è subito una palla persa in attacco. Il Sabadell trova immediatamente il vantaggio con Bowen da posto 3. 0 a 1 dopo 44 secondi.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, T. Cora, L. Damonte, P. Figlioli, D. Occhione, V. Rizzo (cap.), D. Merkulov, L. Bruni, A. Gullotta, M. Guidi, A. Patchaliev, B. Erdelyi, N. Da Rold. All. Alberto Angelini.

Astralpool Club Natació Sabadell: E. Lorrio Bejar (cap.), A.B. Bowen, O. Asensio Surribas, F. Schutze, J. Bonet Saez, F. Valera Calatrava, A. Barroso Macarro, V Renzuto Iodice, K. Averka, J. Perez Rodriguez, A. Corres Hernandez, J.J. Bustos Sanchez, X. Teclas Guillena. All. Quim Colet.

Arbitri: Tamas Kovacs (Ungheria) e Vuk Milovic (Serbia). Delegato Len: Paulo Ramos (Portogallo).

Note. Usciti per tre falli: nessuno.

Curiosità ed attesa tra il pubblico perché quella odierna è la prima partita ufficiale della Rari Nantes Savona in questa annata sportiva: un debutto stagionale decisamente impegnativo. Angelini ha a disposizione una squadra rinforzata dai campioni d’Europa in carica Merkulov e Damonte, dall’azzurro Occhione e dal promettente Gullotta. Stasera è assente Rocchi, infortunato.

Il Sabadell allenato da Quim Colet si è rinforzato con l’azzurro Vincenzo Renzuto Iodice e con lo statunitense Alexander Brant Bowen a completare una rosa già ben rodata. Nel girone preliminare ha vinto in maniera netta tutti e tre gli incontri disputati.

La Rari Nantes Savona torna a disputare la fase a gironi della Champions League, dalla quale mancava da 18 anni. I biancorossi, che nel 1992 arrivarono in finale nella massima competizione continentale, nelle più recenti partecipazioni si erano sempre fermati nei turni di qualificazione; quest’anno hanno riscattato la wild card destinata dalla Pro Recco.

L’obiettivo è arrivare tra le prime due del girone D, che conta quattro partecipanti e che vede l’Olympiacos favorito (oggi vittorioso ai rigori sul Primorac), per raggiungere così i gironi dei quarti di finale.

Gli avversari odierni, i catalani del Sabadell, rievocano bei ricordi ai tifosi savonesi: furono i rivali nella finale della Coppa Len vinta nel 2012.