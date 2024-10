Champions League, impresa della Rari Nantes ad Atene. Rizzo: “Abbiamo battuto una delle favorite, avanti così”

Atene. Grande impresa della Bper Rari Nantes Savona che, nella partita valevole per la terza giornata del gruppo D della fase Group Stage della Champions League 2024/2025, disputata nella piscina Kapagerof di Atene, ha battuto i greci dell’Olympiacos SFP con il punteggio di 10 a 9.

I biancorossi allenati da Alberto Angelini hanno quasi sempre condotto la partita, mantenendosi costantemente in vantaggio; i savonesi hanno controllato i greci che in un paio di occasioni sono riusciti a raggiungere il pareggio subito rintuzzati subito dai savonesi. Una vittoria fondamentale per la classifica del girone contro una squadra che è una vera e propria corazzata ed è tra le papabili per la conquista della Champions League.

Al termine dell’incontro il capitano savonese Valerio Rizzo afferma: “È stata una partita forte, intensa, di ordine ed equilibrio, sicuramente una bella partita. Queste sono le partite di Champions League, è stato bellissimo giocarla e ovviamente la vittoria ci gratifica, ma il risultato è sempre una conseguenza di tutto quello che riusciamo a fare. Abbiamo impostato la partita nella maniera giusta, abbiamo provato a sentire tutto quello che ci ha detto il mister sia in fase offensiva che in fase difensiva. Siamo venuti al Pireo contro l’Olympiacos che è una delle squadre candidate alla vittoria finale e abbiamo fatto 3 punti. Siamo soddisfatti, ma questo risultato ci deve dare solo un significato. Siamo sulla strada giusta, ovviamente non siamo arrivati da nessuna parte, ma stiamo lavorando nella direzione corretta”. Da segnalare che la Rari ha giocato priva di Luca Damonte, rimasto a Savona perché infortunato.

Nell’altro incontro della giornata il Sabadell si è imposto ai rigori per 16 a 14 in casa del Primorac. Pertanto, a metà percorso, il girone D vede la Bper Rari Nantes Savona al primo posto in classifica con 6 punti; secondo l’Olympiacos con 5, terzo il Sabadell con 5, quarto il Primorac con 2.

Per i biancorossi, il ritmo delle partite continua serrato. Sabato 2 novembre la Bper Rari Nantes Savona sarà, infatti, impegnata nella piscina Zanelli di corso Colombo per l’incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A1 con il Telimar Palermo; avrà inizio alle ore 14,30. Prossimo impegno in Champions League martedì 12 novembre in trasferta con il Sabadell.

Il tabellino:

Olympiacos SFP – Bper Rari Nantes Savona 9-10

(Parziali: 1-3, 4-2, 1-3, 3-2)

Olympiacos SFP: Zerdevas, Dimou, Gkillas 1, Genidounias 4, Fountoulis 2, Gouvis, Zalanki 1, Buslje, Alafragkis, Kakaris, Nikolaidis 1, Papanastasiou, Tzortzatos. All. Hrvoje Koljanin.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Cora, Figlioli 2, Occhione 1, Rizzo, Merkulov 3, Bruni 2, Gullotta, Guidi, Patchaliev, Erdelyi 2, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Boris Margeta (Slovenia) e Vojin Putnikovic (Serbia). Delegato Len: Andy Hoepelman (Olanda).

Note. Superiorità numeriche: Olympiacos 7 su 14 più 1 rigore realizzato, Savona 5 su 9.

Usciti per 3 falli: a 2’16” dalla fine del quarto tempo Rocchi (S).