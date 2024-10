Ceriale, venerdì 18 ottobre incontro con Giorgio Cangiano: “Insieme per un Ponente più forte”

Ceriale. È tutto pronto per l’appuntamento che vedrà protagonista Giorgio Cangiano a Ceriale.

L’incontro con il candidato consigliere del centrosinistra – che sostiene Andrea Orlando, in vista delle Elezioni Regionali in Liguria del prossimo 27 e 28 ottobre – si svolgerà venerdì 18 ottobre, con inizio alle 18,30, ai bagni San Sebastiano, in piazza Eroi della Resistenza.

“Ceriale è una realtà che conosco molto bene perché è uno dei comuni più prossimi ad Albenga, dove rivesto il ruolo di amministratore da oltre 10 anni, prima in qualità di sindaco e poi di consigliere, – ha esordito Cangiano. – Oltre ad una vicinanza geografica, si tratta di due realtà che condividono bisogni e obiettivi comuni”.

“Proprio la condivisione di problematiche cruciali come la sanità e la sicurezza idrogeologica, a maggior ragione alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni, ha reso evidente la necessità di un’azione coordinata e di una visione strategica a lungo termine. E solo una politica regionale che investa in modo significativo e strutturale può garantire la sicurezza e lo sviluppo sostenibile di queste comunità”, ha proseguito il candidato consigliere ingauno.

“Anche il turismo, settore in espansione negli ultimi anni in entrambi i comuni, necessita di un’ulteriore spinta. Una visione regionale che promuova un’offerta turistica integrata e valorizzi le specificità di ciascun territorio è fondamentale per attrarre sempre più visitatori”.

“Regione Liguria, contrariamente a quanto fatto negli ultimi 9 anni, deve attuare una politica davvero attenta alle esigenze specifiche di questi territori, mettendo a disposizione l’impegno e le risorse necessarie per costruire un futuro migliore per i cittadini e valorizzare le potenzialità del Ponente ligure”, ha concluso Cangiano.