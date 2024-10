“Ceriale si unisca al Consorzio di bonifica”: la proposta dei consiglieri Nervo e Maineri

Ceriale. Nel Consiglio comunale di Ceriale nel quale si andrà ad approvare il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del rio San Rocco, con il via al primo lotto di lavori, verrà discusso un punto all’ordine del giorno presentato dai consiglieri di minoranza Piercarlo Nervo ed Eugenio Maineri, componenti del gruppo consigliare “ Noi per Ceriale “, che riguarda la creazione di un consorzio di bonifica che possa occuparsi della manutenzioni dei rii e dei canali di scolo delle acque.

“La nostra idea è quella innanzitutto di valutare attentamente la possibile creazione di un consorzio e parallelamente di prendere contatti con il Comune di Albenga che aveva già iniziato un iter nel 2020 e nell’ultimo Consiglio Comunale, con voto unanime, ha approvato la prosecuzione dell’iter” affermano i due esponenti dell’opposizione consiliare.

“Pensiamo che la creazione di un consorzio garantirebbe la continua manutenzione del territorio, promuovendo una collaborazione tra pubblico e privato, oltre che poter attingere da finanziamenti regionali”.

“Quello che chiederemo al Consiglio comunale è di votare una mozione che impegna il Sindaco e la Giunta a valutare la possibile creazione di un consorzio di bonifica mediante un confronto con le attività e le associazioni di categoria e, nel contempo, analizzare insieme al Comune di Albenga la possibile unione dei due Comuni al fine di creare un unico soggetto, il tutto finalizzato al mantenimento del territorio e nello stesso tempo al contenimento della spesa per la creazione ed il funzionamento del consorzio stesso” concludono Nervo e Maineri.