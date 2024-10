Ceriale, rottura dell’impianto fognario sull’Aurelia: dal pomeriggio viabilità regolare

Ceriale. Sarà completato entro il primo pomeriggio di oggi un primo intervento da parte della Servizi Ambientali dopo la rottura di una tubazione dell’acquedotto sulla via Aurelia a Ceriale, che dalla giornata di ieri sta provocando grossi disagi alla viabilità nel tratto viario per la circolazione alternata, con code e forti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.

I lavori strutturali riprenderanno il prossimo 5 novembre, quindi dalle ore pomeridiane il traffico tornerà regolare.

La tubatura scoppiata ha determinato una notevole fuoriuscita di acque nere dall’impianto fognario. In relazione alle valutazioni tecniche eseguite nella mattinata odierna, sarà necessario intervenire con nuove tubazioni per ripristinare il funzionamento dell’infrastruttura, rimata danneggiata anche per l’ondata di maltempo dei giorni scorsi.

Oltre alla presenza della Servizi Ambientali, si sono svolti sopralluoghi da parte del personale comunale, della polizia locale e di Anas per la complessiva azione di messa in sicurezza a livello stradale, in attesa di ultimare l’opera di riparazione.

Durante le giornate del 5 e 6 novembre prossimo, che vedranno la realizzazione della riparazione salvo ulteriori intoppi, la viabilità dovrà tornare nuovamente a senso unico alternato.