Ceriale. Quattro punti dopo tre partite ed un miglioramento evidente sotto svariati aspetti. Il Ceriale di mister Marco Mambrin continua a crescere: dopo la sconfitta rimediata lo scorso weekend sul campo dell’Albissole, questo fine settimana i biancoblù hanno diviso la posta in palio con i rivali del Pontelungo pareggiando il derby con il risultato di 1-1.

Al termine del match contro i granata Simone Mariani, uno dei colpi pregiati del mercato estivo della società del presidente Fresia, è intervenuto dichiarando: “Si sta vedendo un miglioramento evidente, ci stiamo iniziando a capire. Oggi siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco disputando una grande partita. Manca un po’ di cattiveria per riuscire a finalizzare di più, ma siamo soddisfatti del risultato”.

“Quest’anno possiamo sicuramente dire la nostra – ha proseguito l’intervistato -. Quello che vogliamo fare è cercare di creare il più possibile ed essere pericolosi. Dobbiamo cercare di capirci un po’ di più ma credo che la nostra identità si stia iniziando a vedere”.

Sugli obiettivi personali e di squadra, Mariani ha commentato: “Il gol non è una cosa che mi voglio imporre, però sotto questo aspetto dovremo imparare ad essere più cattivi; con calma penso che si potrà arrivare anche a questo obiettivo. Il mio obiettivo personale è cercare di giocare bene senza darsi tante cifre, mentre l’obiettivo della squadra è ovviamente quello di fare bene provando a esprimere il nostro gioco. Per il resto vediamo come va”.

Infine l’attaccante del Ceriale ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Il gruppo è splendido, siamo tutti giovani ma con tanta grinta e tanta voglia di fare. Abbiamo tutti fame perchè vogliamo prenderci qualcosa che gli anni scorsi non avevamo”.