Ceriale, lavori per il progetto “Polis” all’ufficio postale: chiusura dal 14 ottobre al 13 novembre

Il sindaco di Ceriale Marinella Fasano, ricevuta comunicazione ufficiale da parte di Poste Italiane, informa la cittadinanza che, per consentire i lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale, l’ufficio postale in lungomare Armando Diaz 76 resterà chiuso al pubblico dal 14 ottobre al 13 novembre.

Grazie al progetto Polis, infatti, oltre alle certificazioni previdenziali, sarà possibile ottenere certificati giudiziari, anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti dagli uffici postali.

Durante tutto il periodo di chiusura, come indicato da Poste Italiane, i cittadini cerialesi potranno rivolgersi agli uffici postali limitrofi:

– Albenga 1, in Via Piave 4, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08: 20 alle ore 13:45, ed il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45 (UP dotato di ATM fruibile H.24): sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto…);

– Borghetto Santo Spirito, sito in Via Trilussa snc, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08: 20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35 (UP dotato di ATM fruibile H.24).

Altri uffici postali vicini:

– Loano, in Via Grazia Deledda 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08: 20 alle ore 19:05, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35 (UP dotato di ATM fruibile H.24);

– Loano 1, in Via delle peschiere 23, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08: 20 alle ore 13:45, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45 (UP dotato di ATM fruibile H.24).

L’ufficio postale di Ceriale riaprirà il prossimo 14 novembre.

“Come avvenuto in altri Comuni nei quali si è attuato il progetto Polis, con relative chiusure per gli interventi di adeguamento richiesti, anche l’amministrazione comunale di Ceriale, a seguito delle interlocuzioni con Poste Italiane, non ha potuto fare altro che prendere atto dei lavori programmati” ha sottolineato il sindaco Marinella Fasano.

“E’ chiaro che il periodo di chiusura di un mese intero rappresenta un evidente disagio per i nostri cittadini, ma necessario per adeguare l’ufficio postale all’importante progetto Polis, che porterà vantaggi e benefici per la nostra comunità in termini di servizi e assistenza all’utenza” ha concluso il primo cittadino cerialese.